Tras la primera vuelta presidencial, donde Jeanette Jara y José Antonio Kast avanzaron a la segunda vuelta del próximo 14 de diciembre, el pódcast Tomás va a Morir, con Edo Caroe, Alejandro Barros y Tomás Leiva en el panel, dedicó su más reciente episodio a reflexionar sobre el escenario político.

Durante la conversación, Tomás Leiva expresó su visión sobre la eventual llegada del militante del Partido Republicano a La Moneda. “Abrazo a José Antonio Kast, lo voy a decir con todas sus letras: bienvenido sea su gobierno, porque siento que es lo que Chile de verdad se merece, de verdad nos merecemos esta polarización, porque hemos estado en esta polarización, por lo menos un lustro”, afirmó.

“Entonces, bueno, vivámosla. Siento que estamos a toda costa intentando sacarla, empujarla, ya no se hizo, ya no se logró (...) No como castigo, siento que Chile lo necesita, necesita vivirlo, quizás es algo bueno, al final uno no sabe”, añadió.

También comentó: “Es lo que pasó con el gobierno de Boric, yo también debo reconocer que fui un gran crítico en un momento, porque pensé que Boric no iba a poder hacer nada, porque recibía un país fractura en lo social, en lo pandémico y todo, ¿y sabís qué creo? Que Boric dentro de todo, lo dicen los números, sacó buenos números”.

“En volada quizás no es tan terrible, pero como sea siento que la pulsión a nivel nacional es que queremos esto. Deberíamos tenerlo. Para ver, si ya está. ¿Qué sacái con empujarlo? ¿Qué sacai con castigarlo? Si ya no se hizo ya”, complementó.

“Internamente, claro que no me gustaría que saliera Kast, pero tampoco me gustaría que saliera Jara. Entonces estoy como... Siento que yo ya por los dos lados cagué. Entonces abrazo cualquiera de los dos gobiernos que venga y que sea lo que Chile quiere. Chile escoge extremos al final, la moderación se fue a la mierda, hace rato”, concluyó Tomás Leiva.