El resto se irá a Mega: desclasifican que tres integrantes de “Detrás del Muro” se quedarían en Chilevisión

Las conversaciones sobre el futuro del elenco de Detrás del Muro siguen generando sorpresas. En Sígueme entregaron nuevos detalles sobre las negociaciones que involucran a los humoristas del programa, revelando que tres integrantes podrían mantenerse en Chilevisión.

Recordemos que el pasado 29 de octubre, Paula Escobar señaló: “Mega acaba de quitarle El Muro a Chilevisión, así, tal cual. Entiendo que según mis fuentes, Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega”.

Luego, en Zona de Estrellas, la periodista actualizó la información: “Hasta la semana pasada yo sabía que había una cohesión en el grupo de El Muro, ¿verdad? Primero fue llamado Kike Morandé, y que él ejerció una vocería para poder darle la información a los demás”.

Enseguida, agregó: “Pero con quién sí hay una negociación aparte, en todo este grupo, es con Christian Henríquez, Ruperto, y él es uno de los tres, que estoy averiguando los otros nombres, todavía no los tengo claro, pero lo relevante es que acá Ruperto sigue en negociaciones con Chilevisión”.

Finalmente, afirmó: “Ruperto, al parecer no estaría tan de acuerdo con irse. ‘Ya, vámonos todos a Mega, si nos ofrecen lo que queríamos’, pero estaría esperando a ver qué le dice Chilevisión. Depende de lo que ofrezcan. Hasta hoy, está esperando una oferta en Chilevisión. O sea, él está negociando todo lo que es aparte”.

En Sígueme se mencionaron los otros dos nombres: Paola Troncoso y Miguelito. Según LUN, Mega ofreció contratos y pago de cotizaciones, algo que CHV no pudo garantizar, lo que generó descontento en parte del elenco. El desenlace se conocerá tras el 31 de diciembre, cuando expiren los contratos actuales.