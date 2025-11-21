;

El resto se irá a Mega: desclasifican que tres integrantes de “Detrás del Muro” se quedarían en Chilevisión

El programa humorístico se encontraría en sus últimas semanas en el canal de Paramount.

Alejandro Basulto

El resto se irá a Mega: desclasifican que tres integrantes de “Detrás del Muro” se quedarían en Chilevisión

Las conversaciones sobre el futuro del elenco de Detrás del Muro siguen generando sorpresas. En Sígueme entregaron nuevos detalles sobre las negociaciones que involucran a los humoristas del programa, revelando que tres integrantes podrían mantenerse en Chilevisión.

Recordemos que el pasado 29 de octubre, Paula Escobar señaló: “Mega acaba de quitarle El Muro a Chilevisión, así, tal cual. Entiendo que según mis fuentes, Chilevisión esto lo toma como una traición de parte de El Muro, que si bien todos tienen contratos independientes, se han puesto de acuerdo ante el llamado de Juan Pablo González, quien actualmente ocupa un alto cargo en Mega”.

Luego, en Zona de Estrellas, la periodista actualizó la información: “Hasta la semana pasada yo sabía que había una cohesión en el grupo de El Muro, ¿verdad? Primero fue llamado Kike Morandé, y que él ejerció una vocería para poder darle la información a los demás”.

Revisa también:

ADN

Enseguida, agregó: “Pero con quién sí hay una negociación aparte, en todo este grupo, es con Christian Henríquez, Ruperto, y él es uno de los tres, que estoy averiguando los otros nombres, todavía no los tengo claro, pero lo relevante es que acá Ruperto sigue en negociaciones con Chilevisión”.

Finalmente, afirmó: “Ruperto, al parecer no estaría tan de acuerdo con irse. ‘Ya, vámonos todos a Mega, si nos ofrecen lo que queríamos’, pero estaría esperando a ver qué le dice Chilevisión. Depende de lo que ofrezcan. Hasta hoy, está esperando una oferta en Chilevisión. O sea, él está negociando todo lo que es aparte”.

En Sígueme se mencionaron los otros dos nombres: Paola Troncoso y Miguelito. Según LUN, Mega ofreció contratos y pago de cotizaciones, algo que CHV no pudo garantizar, lo que generó descontento en parte del elenco. El desenlace se conocerá tras el 31 de diciembre, cuando expiren los contratos actuales.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad