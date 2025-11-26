;

VIDEO. Así fue el violento robo armado a la tienda Wom del Mall Plaza Norte: disparos, heridos y botín millonario

El hecho ocurrió a plena luz del día.

José Campillay

Un grupo de cinco individuos armados protagonizó un violento asalto el martes por la tarde en la tienda Wom del Mall Plaza Norte, generando impacto entre los presentes y marcando un nuevo episodio en delincuencia organizada a grandes tiendas.

La acción ocurrió a plena luz del día, en un momento de alta concurrencia por las compras de fin de año, mostrando una clara planificación por parte de los asaltantes que actuaron en poco tiempo para efectuar el robo y emprender la huida.

Al ingresar, los delincuentes intimidaron con armas de fuego a empleados y compradores, agredieron físicamente a un hombre de nacionalidad peruana y al guardia de seguridad, y procedieron a sustraer equipos celulares exhibidos y almacenados en la tienda.

Durante el escape, los antisociales dispararon al aire tanto dentro del local como al salir del lugar, provocando terror entre quienes estaban en el centro comercial.

El fiscal Felipe Olivarí, de la Fiscalía Centro Norte, confirmó que hubo al menos dos disparos (uno en interior y otro durante la fuga) y que dos personas resultaron lesionadas con heridas leves, sin riesgo vital.

El monto del robo superaría los ocho millones de pesos en celulares. Hasta ahora, los responsables permanecen prófugos y su ubicación es desconocida mientras se realiza la investigación correspondiente.

Revisa el registro conocido (hasta ahora) a continuación:

