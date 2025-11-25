Violento asalto armado en Mall Plaza Norte deja dos lesionados y provoca amplio operativo policial

Un violento asalto afectó la tarde de este martes al Mall Plaza Norte, en Huechuraba, donde al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en una tienda WOM y abordaron a clientes y trabajadores.

Según los primeros antecedentes y como consigna T13, los sujetos ingresaron con el rostro cubierto y comenzaron a registrar a las personas dentro del local para robar teléfonos, bolsos y otras pertenencias.

Dos víctimas resultaron lesionadas durante el ataque, aunque sin heridas de gravedad. Tras concretar el robo, la banda salió del recinto efectuando disparos y luego escapó por Américo Vespucio en dirección al poniente.

El hecho generó un amplio despliegue policial. Carabineros acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa las cámaras del centro comercial para identificar a los responsables y establecer el recorrido de la huida.