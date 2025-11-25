;

Violento asalto armado en Mall Plaza Norte deja dos lesionados y provoca amplio operativo policial

Sujetos encapuchados ingresaron a una tienda, intimidaron a quienes estaban dentro y escaparon realizando disparos.

Martín Neut

Mall Plaza Norte

Mall Plaza Norte / AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

Un violento asalto afectó la tarde de este martes al Mall Plaza Norte, en Huechuraba, donde al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en una tienda WOM y abordaron a clientes y trabajadores.

Según los primeros antecedentes y como consigna T13, los sujetos ingresaron con el rostro cubierto y comenzaron a registrar a las personas dentro del local para robar teléfonos, bolsos y otras pertenencias.

Revisa también:

ADN

Dos víctimas resultaron lesionadas durante el ataque, aunque sin heridas de gravedad. Tras concretar el robo, la banda salió del recinto efectuando disparos y luego escapó por Américo Vespucio en dirección al poniente.

El hecho generó un amplio despliegue policial. Carabineros acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa las cámaras del centro comercial para identificar a los responsables y establecer el recorrido de la huida.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad