Violento asalto armado en Mall Plaza Norte deja dos lesionados y provoca amplio operativo policial
Sujetos encapuchados ingresaron a una tienda, intimidaron a quienes estaban dentro y escaparon realizando disparos.
Un violento asalto afectó la tarde de este martes al Mall Plaza Norte, en Huechuraba, donde al menos cinco delincuentes armados irrumpieron en una tienda WOM y abordaron a clientes y trabajadores.
Según los primeros antecedentes y como consigna T13, los sujetos ingresaron con el rostro cubierto y comenzaron a registrar a las personas dentro del local para robar teléfonos, bolsos y otras pertenencias.
Revisa también:
Dos víctimas resultaron lesionadas durante el ataque, aunque sin heridas de gravedad. Tras concretar el robo, la banda salió del recinto efectuando disparos y luego escapó por Américo Vespucio en dirección al poniente.
El hecho generó un amplio despliegue policial. Carabineros acordonó el sector, recopiló testimonios y revisa las cámaras del centro comercial para identificar a los responsables y establecer el recorrido de la huida.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.