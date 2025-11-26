;

Conmoción por muerte de guardia histórico de la Blondie: murió al día siguiente de ser apuñalado en medio de una riña

El trabajador conocido popularmente como ‘Hugo Dark’ intervino en defensa de un hombre en situación de calle.

José Campillay

Conmoción por muerte de guardia histórico de la Blondie: murió al día siguiente de ser apuñalado en medio de una riña

Un hecho trágico conmociona a la comunidad del reconocido centro nocturno Blondie en Santiago. Héctor Segundo Arenas, guardia de seguridad conocido como ‘Hugo Dark’, falleció en su domicilio tras haber sido apuñalado en una pelea ocurrida en las inmediaciones del local la noche del pasado 22 de noviembre.

El incidente se desencadenó cuando el hombre de 65 años intervino para defender a una persona en situación de calle que estaba siendo agredida por dos individuos.

En la confrontación recibió un ataque con arma blanca en el tórax y en el brazo, siendo llevado de urgencia a la ex Posta Central la madrugada del domingo 23.

Según Ariel Núñez, productor de Blondie, “fue llevado de inmediato por nuestros compañeros a la asistencia pública donde lo atendieron rápidamente”.

Revisa también:

ADN

En esta línea, aseguró que en esos primeros momentos “nunca estuvo en peligro su vida” y añadió que “lo dieron de alta el domingo a las 4 de la tarde, fue trasladado a su hogar, pasó la noche junto a su señora y su perrito".

Sin embargo, se reportó su fallecimiento temprano en la madrugada del día lunes 24 de noviembre, siendo un evento repentino y lamentable.

El equipo del centro nocturno está profundamente afectado por la pérdida, ya que Arenas era un compañero y amigo con casi tres décadas de trabajo conjunto.

Actualmente, se aguarda el informe del Servicio Médico Legal para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Cabe destacar que, según medios locales, no existe denuncia formal ante Carabineros ni registros fiscales sobre este hecho violento fuera del local Blondie, lo que añade preocupación sobre lo ocurrido.

ADN

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad