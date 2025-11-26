Conmoción por muerte de guardia histórico de la Blondie: murió al día siguiente de ser apuñalado en medio de una riña

Un hecho trágico conmociona a la comunidad del reconocido centro nocturno Blondie en Santiago. Héctor Segundo Arenas, guardia de seguridad conocido como ‘Hugo Dark’, falleció en su domicilio tras haber sido apuñalado en una pelea ocurrida en las inmediaciones del local la noche del pasado 22 de noviembre.

El incidente se desencadenó cuando el hombre de 65 años intervino para defender a una persona en situación de calle que estaba siendo agredida por dos individuos.

En la confrontación recibió un ataque con arma blanca en el tórax y en el brazo, siendo llevado de urgencia a la ex Posta Central la madrugada del domingo 23.

Según Ariel Núñez, productor de Blondie, “fue llevado de inmediato por nuestros compañeros a la asistencia pública donde lo atendieron rápidamente”.

En esta línea, aseguró que en esos primeros momentos “nunca estuvo en peligro su vida” y añadió que “lo dieron de alta el domingo a las 4 de la tarde, fue trasladado a su hogar, pasó la noche junto a su señora y su perrito".

Sin embargo, se reportó su fallecimiento temprano en la madrugada del día lunes 24 de noviembre, siendo un evento repentino y lamentable.

El equipo del centro nocturno está profundamente afectado por la pérdida, ya que Arenas era un compañero y amigo con casi tres décadas de trabajo conjunto.

Actualmente, se aguarda el informe del Servicio Médico Legal para determinar oficialmente la causa del fallecimiento.

Cabe destacar que, según medios locales, no existe denuncia formal ante Carabineros ni registros fiscales sobre este hecho violento fuera del local Blondie, lo que añade preocupación sobre lo ocurrido.