“Aforo completo: 20.000 espectadores”, se señaló por alto parlante en el Ester Roa Rebolledo, donde Deportes Concepción aprovechó su localía para sacar ventaja sobre Deportes Copiapó en el partido de ida de las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

El “León de Collao” se impuso por la cuenta mínima al “León de Atacama”, en un duelo marcado por la igualdad en el juego. El público lila hizo lo suyo para que los dirigidos por Patricio Almendra se vayan con una ventaja de 1-0 a definir el pase a la final en el norte.

Si bien los locales tuvieron las mejores opciones en el primer tiempo, con un cabezazo de Ángel Gillard contenido de buena forma por Nelson Espinoza, el dominio del balón estuvo dividido, con Copiapó presionando de buena forma en la mitad del campo.

El único gol del encuentro llegó en la segunda etapa, cuando, tras un cabezazo de Joaquín Larrivey (62′), el balón pegó en la mano de John Santander y, tras revisión del VAR, se cobró penal. Fue el propio “Bati” el encargado de desatar los abrazos en el sur.

Cuando el cronómetro marcaba 84 minutos, el local tuvo dos grandes chances de incrementar el marcador, pero el palo le dijo que no a Josué Ovalle. Segundos después, Larrivey conectó un centro, pero su remate de cabeza se fue apenas por arriba del arco.

Finalmente, el resultado se mantuvo en el 1-0, por lo que Deportes Concepción se irá con una leve ventaja sobre Copiapó a la revancha en el Luis Valenzuela Hermosilla, que se jugará el domingo 30 de noviembre a las 20:30 horas.