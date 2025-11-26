Alerta en el fútbol argentino: AFA estaría forzando apoyos públicos a Claudio “Chiqui” Tapia
Son varios los equipos del ascenso trasandino que, durante la tarde, defendieron la gestión de la Asociación de Fútbol Argentino en sus redes sociales, con mensajes muy parecidos.
La Liga Profesional Argentina está atravesando una tremenda crisis institucional entre los clubes y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), encabezada por su presidente Claudio Tapia.
Una de las últimas acciones que generó polémica al otro lado de la cordillera fue la coronación de Rosario Central como campeón de la Liga, en una decisión que se tomó puertas adentro de las oficinas del organismo y con la fase regular ya terminada.
Tras esto, se creó una ola de críticas a la gestión de “Chiqui” Tapia, encabezada por Estudiantes de La Plata, a quienes obligaron a hacer un pasillo de campeón al “Canalla”, algo que no está estipulado en las bases del campeonato.
Revisa también:
Ante estos cuestionamientos, llamó la atención que este miércoles muchos clubes del ascenso argentino lanzaran comunicados en sus redes sociales respaldando a la actual directiva de la AFA, pero estas defensas podrían estar impulsadas por el miedo.
Según información de la abogada Constanza Bravi, quien está investigando todas las irregularidades que se cometen en la organización del fútbol argentino, desde el comando de Tapia estarían obligando a los clubes a respaldar su gestión públicamente o, de lo contrario, tendrán consecuencias.
Hasta el momento, son varios los equipos del ascenso que han acatado las órdenes, como Quilmes, Defensores de Belgrano, Club Madryn, Los Andes, Nueva Chicago y otros. Todas las publicaciones se realizaron durante esta tarde.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.