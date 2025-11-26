;

Alerta en el fútbol argentino: AFA estaría forzando apoyos públicos a Claudio “Chiqui” Tapia

Son varios los equipos del ascenso trasandino que, durante la tarde, defendieron la gestión de la Asociación de Fútbol Argentino en sus redes sociales, con mensajes muy parecidos.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JAVIER TORRES

La Liga Profesional Argentina está atravesando una tremenda crisis institucional entre los clubes y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), encabezada por su presidente Claudio Tapia.

Una de las últimas acciones que generó polémica al otro lado de la cordillera fue la coronación de Rosario Central como campeón de la Liga, en una decisión que se tomó puertas adentro de las oficinas del organismo y con la fase regular ya terminada.

Tras esto, se creó una ola de críticas a la gestión de “Chiqui” Tapia, encabezada por Estudiantes de La Plata, a quienes obligaron a hacer un pasillo de campeón al “Canalla”, algo que no está estipulado en las bases del campeonato.

Revisa también:

ADN

Ante estos cuestionamientos, llamó la atención que este miércoles muchos clubes del ascenso argentino lanzaran comunicados en sus redes sociales respaldando a la actual directiva de la AFA, pero estas defensas podrían estar impulsadas por el miedo.

Según información de la abogada Constanza Bravi, quien está investigando todas las irregularidades que se cometen en la organización del fútbol argentino, desde el comando de Tapia estarían obligando a los clubes a respaldar su gestión públicamente o, de lo contrario, tendrán consecuencias.

Hasta el momento, son varios los equipos del ascenso que han acatado las órdenes, como Quilmes, Defensores de Belgrano, Club Madryn, Los Andes, Nueva Chicago y otros. Todas las publicaciones se realizaron durante esta tarde.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad