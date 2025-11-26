Alerta en el fútbol argentino: AFA estaría forzando apoyos públicos a Claudio “Chiqui” Tapia

La Liga Profesional Argentina está atravesando una tremenda crisis institucional entre los clubes y la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), encabezada por su presidente Claudio Tapia.

Una de las últimas acciones que generó polémica al otro lado de la cordillera fue la coronación de Rosario Central como campeón de la Liga, en una decisión que se tomó puertas adentro de las oficinas del organismo y con la fase regular ya terminada.

Tras esto, se creó una ola de críticas a la gestión de “Chiqui” Tapia, encabezada por Estudiantes de La Plata, a quienes obligaron a hacer un pasillo de campeón al “Canalla”, algo que no está estipulado en las bases del campeonato.

Ante estos cuestionamientos, llamó la atención que este miércoles muchos clubes del ascenso argentino lanzaran comunicados en sus redes sociales respaldando a la actual directiva de la AFA, pero estas defensas podrían estar impulsadas por el miedo.

Según información de la abogada Constanza Bravi, quien está investigando todas las irregularidades que se cometen en la organización del fútbol argentino, desde el comando de Tapia estarían obligando a los clubes a respaldar su gestión públicamente o, de lo contrario, tendrán consecuencias.

Hasta el momento, son varios los equipos del ascenso que han acatado las órdenes, como Quilmes, Defensores de Belgrano, Club Madryn, Los Andes, Nueva Chicago y otros. Todas las publicaciones se realizaron durante esta tarde.

En virtud de los ataques mediáticos dirigidos hacia la gestión de AFA, desde el Club Atlético Defensores de Belgrano reafirmamos nuestro apoyo al presidente Claudio “Chiqui” Tapia. Esta misma gestión es la que puso a nuestro fútbol en lo más alto del mundo y lucha por el rol… pic.twitter.com/MSRQ3OH9vb — Defensores de Belgrano (@defeweb) November 26, 2025

COMUNICADO OFICIAL



El Quilmes Atlético Club expresa su respaldo absoluto a la gestión de la Asociación del Fútbol Argentino, encabezada por su Presidente Claudio Tapia y el Comité Ejecutivo.



Ante las recientes maniobras que intentan vulnerar la autonomía de nuestra Casa Madre,… pic.twitter.com/4C1xsTFBgj — Quilmes A.C. (@qacoficial) November 26, 2025