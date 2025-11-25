Argentina le pide su primer favor a la FIFA para el Mundial 2026: apelan al “perdonazo” a Cristiano Ronaldo

A menos de un año para que comience el Mundial de 2026, Argentina parte como una de las favoritas para consagrarse nuevamente campeona, con un plantel lleno de figuras.

Eso sí, para el debut en la Copa del Mundo de Norteamérica, la albiceleste ya cuenta con una importante baja: Nicolás Otamendi, defensor central titular en el esquema de Lionel Scaloni.

El zaguero fue expulsado con tarjeta roja directa en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Ecuador y, tal como dicta el reglamento de la FIFA, por esta expulsión se perdería el primer partido de la mayor competencia de selecciones.

Pero la reciente sanción impuesta a Cristiano Ronaldo por la roja que vio en el duelo ante Irlanda en las clasificatorias europeas abrió un hilo de esperanza al otro lado de la cordillera, donde ya esperan el primer favor por parte del organismo presidido por Gianni Infantino.

Según informa el medio Doble Amarilla, desde la AFA están avanzando con FIFA para que la sanción de Otamendi sea reducida y pueda estar disponible en el debut de Argentina en el Mundial 2026, y parecen estar confiados en que esto se concederá.

Este indulto sería similar al que se le otorgó al delantero portugués: el defensor quedaría en observación por parte del comité disciplinario y, si no comete una infracción de igual magnitud a la que le costó la expulsión, la roja será anulada.