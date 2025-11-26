Aguinaldo 2025: el 51% de los trabajadores chilenos no recibirá el beneficio, según encuesta

A pocas semanas de Navidad, una nueva encuesta de Trabajando.com reveló que más de la mitad de los trabajadores chilenos no espera recibir aguinaldo este año.

El sondeo —realizado a 1.340 personas— muestra una caída en la entrega de este tradicional aporte y una creciente preferencia empresarial por alternativas como gift cards o días libres.

De acuerdo con los resultados, el 51% de los encuestados afirmó que su empresa no entregará aguinaldo, mientras que solo un 34% confirmó que sí lo recibirá. El 15% restante aún no tiene claridad.

La brecha, explican desde la plataforma laboral, puede variar según el tamaño de la empresa, la industria y la región. Aun así, el aguinaldo sigue siendo un beneficio muy valorado.

“Más allá del monto, el aguinaldo representa reconocimiento y cercanía por parte del empleador”, señaló Rodrigo Gorostiza, gerente de Marketing y Experiencia de Cliente de Trabajando.com.

Entre quienes no recibirán aguinaldo, el 29% aseguró que sí tendrá una gift card como alternativa. Un 12% contará con una celebración interna y un 5% recibirá un día libre.

Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores afirma que no tendrá ningún tipo de reconocimiento de fin de año.

Respecto al uso que le dan quienes sí lo reciben, el sondeo muestra que un 33% lo destinará a pagar deudas, un 26% a gastos del hogar y solo un 41% lo usará para celebraciones de fin de año.