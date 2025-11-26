Por el Black Friday: empresas ofrecen más de 200 trabajos con sueldos de hasta $600 mil / Getty Images

A días del Black Friday 2025, el sector logístico sigue reclutando personal para reforzar sus operaciones debido al aumento de compras online.

Según datos de Trabajando.com, aún hay más de 200 vacantes activas para operarios de bodega en tres comunas clave de la Región Metropolitana.

Además, con las fiestas de fin de año aumenta la demanda, por lo que las empresas necesitan ampliar sus equipos de forma urgente.

Las ofertas disponibles se concentran en:

Pudahuel (sector Enea) : 99 cupos

: 99 cupos San Bernardo : 93 cupos

: 93 cupos Renca: 16 cupos

Los sueldos líquidos varían entre $550.000 y $600.000, dependiendo del turno, con opciones diurnas, nocturnas y rotativas.

Funciones que buscan las empresas y cómo postular

Los cargos están orientados principalmente a tareas como:

Orden y clasificación de paquetes

Paletización de carga

Etiquetado y digitación

Preparación de productos para despacho

No siempre se exige experiencia previa, lo que convierte estas vacantes en una oportunidad inmediata para quienes buscan empleo temporal o continuidad laboral.

Las postulaciones siguen abiertas en Trabajando.com (AQUÍ), donde los interesados pueden revisar requisitos, horarios y beneficios asociados.