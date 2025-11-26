;

Por el Black Friday: empresas ofrecen más de 200 trabajos con sueldos de hasta $600 mil

Los centros de distribución necesitan personal urgente antes del evento.

Javiera Rivera

Por el Black Friday: empresas ofrecen más de 200 trabajos con sueldos de hasta $600 mil

Por el Black Friday: empresas ofrecen más de 200 trabajos con sueldos de hasta $600 mil / Getty Images

A días del Black Friday 2025, el sector logístico sigue reclutando personal para reforzar sus operaciones debido al aumento de compras online.

Según datos de Trabajando.com, aún hay más de 200 vacantes activas para operarios de bodega en tres comunas clave de la Región Metropolitana.

Además, con las fiestas de fin de año aumenta la demanda, por lo que las empresas necesitan ampliar sus equipos de forma urgente.

Las ofertas disponibles se concentran en:

  • Pudahuel (sector Enea): 99 cupos
  • San Bernardo: 93 cupos
  • Renca: 16 cupos

Los sueldos líquidos varían entre $550.000 y $600.000, dependiendo del turno, con opciones diurnas, nocturnas y rotativas.

Funciones que buscan las empresas y cómo postular

Los cargos están orientados principalmente a tareas como:

  • Orden y clasificación de paquetes
  • Paletización de carga
  • Etiquetado y digitación
  • Preparación de productos para despacho

No siempre se exige experiencia previa, lo que convierte estas vacantes en una oportunidad inmediata para quienes buscan empleo temporal o continuidad laboral.

Las postulaciones siguen abiertas en Trabajando.com (AQUÍ), donde los interesados pueden revisar requisitos, horarios y beneficios asociados.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad