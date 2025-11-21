Caravana Navideña Coca Cola 2025 revela su primer recorrido: fecha, horario y calles por donde pasará el Viejito Pascuero en Chile

El próximo lunes 1 de diciembre regresa la Caravana Navideña de Coca-Cola, el clásico evento gratuito que recorre distintas ciudades del país y que este año 2025 anunció recorridos por 15 comunas en total.

La primera parada del Viejito Pascuero, sus ayudantes y los camiones será en la ciudad de Puerto Montt desde las 20:00 horas.

“Para nosotros es muy especial volver a Puerto Montt y acompañar a las personas en uno de los momentos más especiales del año“, comentó Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay.

“Con la caravana, queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a despertar su espíritu navideño en este espacio de encuentro para disfrutar de toda la magia de la Navidad”, sumó.

Caravana Navideña Coca Cola 2025 en Puerto Montt: este será el recorrido el próximo 1 de diciembre

La Caravana Navideña comenzará su recorrido en la Plaza de Armas de la capital regional.

Luego, avanzará por la siguientes calles:

Antonio Varas

Copiapó

Carretera Austral

Juan Soler Manfredini

Río Puelche

Maratón

Egaña

Diagonal Germania

Benavente

Guillermo Gallardo

Antonio Varas

Todo se extenderá hasta cerca de las 23:00 horas y el trayecto finalizará en el mismo punto de inicio.

El resto de las fechas son las siguientes: