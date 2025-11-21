Caravana Navideña Coca Cola 2025 revela su primer recorrido: fecha, horario y calles por donde pasará el Viejito Pascuero en Chile
La primera presentación del evento gratuito será en Puerto Montt.
El próximo lunes 1 de diciembre regresa la Caravana Navideña de Coca-Cola, el clásico evento gratuito que recorre distintas ciudades del país y que este año 2025 anunció recorridos por 15 comunas en total.
La primera parada del Viejito Pascuero, sus ayudantes y los camiones será en la ciudad de Puerto Montt desde las 20:00 horas.
“Para nosotros es muy especial volver a Puerto Montt y acompañar a las personas en uno de los momentos más especiales del año“, comentó Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay.
“Con la caravana, queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a despertar su espíritu navideño en este espacio de encuentro para disfrutar de toda la magia de la Navidad”, sumó.
Revisa también:
Caravana Navideña Coca Cola 2025 en Puerto Montt: este será el recorrido el próximo 1 de diciembre
La Caravana Navideña comenzará su recorrido en la Plaza de Armas de la capital regional.
Luego, avanzará por la siguientes calles:
- Antonio Varas
- Copiapó
- Carretera Austral
- Juan Soler Manfredini
- Río Puelche
- Maratón
- Egaña
- Diagonal Germania
- Benavente
- Guillermo Gallardo
- Antonio Varas
Todo se extenderá hasta cerca de las 23:00 horas y el trayecto finalizará en el mismo punto de inicio.
El resto de las fechas son las siguientes:
- Temuco – Martes 2
- Concepción – Miércoles 3
- Talca – Jueves 4
- Puente Alto – Sábado 6
- Las Condes – Domingo 7
- Providencia – Martes 9
- San Joaquín – Miércoles 10
- Viña del Mar – Jueves 11
- La Reina – Sábado 13
- Peñalolén – Lunes 15
- Renca – Martes 16
- La Florida – Miércoles 17
- Maipú – Jueves 18
- Coquimbo – Sábado 20
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.