Caravana Navideña Coca Cola 2025 revela su primer recorrido: fecha, horario y calles por donde pasará el Viejito Pascuero en Chile

La primera presentación del evento gratuito será en Puerto Montt.

Javier Méndez

El próximo lunes 1 de diciembre regresa la Caravana Navideña de Coca-Cola, el clásico evento gratuito que recorre distintas ciudades del país y que este año 2025 anunció recorridos por 15 comunas en total.

La primera parada del Viejito Pascuero, sus ayudantes y los camiones será en la ciudad de Puerto Montt desde las 20:00 horas.

“Para nosotros es muy especial volver a Puerto Montt y acompañar a las personas en uno de los momentos más especiales del año“, comentó Nathalie Schol, directora de Marketing para Coca-Cola Chile, Bolivia y Paraguay.

“Con la caravana, queremos invitar a todos los vecinos y vecinas a despertar su espíritu navideño en este espacio de encuentro para disfrutar de toda la magia de la Navidad”, sumó.

La Caravana Navideña comenzará su recorrido en la Plaza de Armas de la capital regional.

Luego, avanzará por la siguientes calles:

  • Antonio Varas
  • Copiapó
  • Carretera Austral
  • Juan Soler Manfredini
  • Río Puelche
  • Maratón
  • Egaña
  • Diagonal Germania
  • Benavente
  • Guillermo Gallardo
  • Antonio Varas
ADN

Todo se extenderá hasta cerca de las 23:00 horas y el trayecto finalizará en el mismo punto de inicio.

El resto de las fechas son las siguientes:

  • Temuco – Martes 2
  • Concepción – Miércoles 3
  • Talca – Jueves 4
  • Puente Alto – Sábado 6
  • Las Condes – Domingo 7
  • Providencia – Martes 9
  • San Joaquín – Miércoles 10
  • Viña del Mar – Jueves 11
  • La Reina – Sábado 13
  • Peñalolén – Lunes 15
  • Renca – Martes 16
  • La Florida – Miércoles 17
  • Maipú – Jueves 18
  • Coquimbo – Sábado 20

