Estos son los puntos clave que debes tener en cuenta antes de entrar a la sala.

Javiera Rivera

PAES 2025: horario de las pruebas, dónde revisar tu local y cuándo entregan los resultados

La cuenta regresiva para la PAES 2025 ya comenzó y, como cada año, miles de estudiantes están afinando los últimos detalles antes de entrar a la sala.

Para ayudar a ordenar la información y bajar un poco la ansiedad, aquí va un resumen claro de lo que debes tener en consideración.

Fechas y horarios de las pruebas

La PAES se rendirá en tres días seguidos: El proceso parte el lunes 1 de diciembre con la prueba de Competencia Matemática 2 (M2) se da a las 15:00 horas (14:00 horas en Rapa Nui)

El martes 2 será el turno de Competencia Lectora a primera hora y, en la tarde, la Electiva de Ciencias.

Finalmente, el miércoles 3 se rendirá Competencia Matemática 1 (M1) por la mañana y la Electiva de Historia y Ciencias Sociales por la tarde.

Cómo saber tu local de rendición

El Demre publicará los locales de rendición el viernes 28 de noviembre a las 09:00 horas en demre.cl. Solo debes ingresar con tus datos, descargar tu tarjeta de identificación y revisar la dirección exacta del local asignado.

Ese mismo lugar podrás visitarlo para el reconocimiento de salas, programado para el lunes 1 de diciembre entre las 12:00 y 13:00 horas. No es obligatorio, pero suele ayudar a reducir nervios.

Qué llevar (y qué no) el día de la PAES

Lo permitido es muy acotado: cédula de identidad o pasaporte, tarjeta de identificación, lápiz grafito Nº2 o portaminas HB y goma. Nada más.

Están prohibidos los bolsos, celulares, audífonos, relojes inteligentes y cualquier dispositivo electrónico. Ingresar con ellos podría invalidar tu prueba, así que lo mejor es dejarlos en casa.

Cuándo se publican los resultados

Los puntajes estarán disponibles el 5 de enero de 2026, mismo día en que comenzará la postulación a las universidades y demás instituciones del Sistema de Acceso.

