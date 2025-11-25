Agencia UNO | Marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

El 25 de noviembre fue declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que busca visibilizar la violencia de género y abogar por su erradicación.

En ese contexto, una de las problemáticas que sigue latente en Chile es la violencia femicida. Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), los femicidios consumados se han mantenido en los últimos cuatro años: 43 casos en 2022, 42 en 2023, 44 en 2024 y 40 en 2025.

2021 2022 2023 2024 2025 SernamEG 44 43 42 44 40

En paralelo, los femicidios frustrados han aumentado durante el mismo periodo de tiempo: 180 en 2022, 259 en 2023, 319 en 2024 y 267 en 2025.

2021 2022 2023 2024 2025 SernamEG 163 180 259 319 263

“Gobierno feminista”

Ante esto, el Presidente Gabriel Boric –apenas asumió su mandato– prometió liderar “el primer gobierno feminista de Chile”. Entre las medidas adoptadas para avanzar en esa promesa, nombró a 14 mujeres en los 24 puestos que componen el gabinete, y amplió el presupuesto del Ministerio de la Mujer para el 2024.

Hoy, a casi cuatro años de gestión, persiste la duda de si el Ejecutivo cumplió su promesa de ser un gobierno feminista. “Es difícil porque no creemos que los gobiernos puedan ser feministas ”, dijo a ADN.CL Isadora Castillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

Agencia UNO | Imagen de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres Ampliar

“El feminismo es un movimiento social para las mujeres. No estamos seguras si los gobiernos pueden ser feministas, tampoco tenemos claro si el Estado, en sus formas que son jerárquicas, tiene las posibilidades de ser feministas”, añadió.

No obstante, sostuvo que “este gobierno tomó acciones importantes y que lo diferencian de administraciones anteriores ”. En detalle, destacó la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, señalando que si bien “es un hito, somos enfáticas en que es un punto de partida”.

Agencia UNO / Lukas Solis / AgenciaUNO Ampliar

Sin embargo, Isadora Castillo remarcó que el proyecto de ley sobre aborto “es una deuda del Estado de Chile para con nosotras, que también debe ser parte de esta promoción de las vidas libres de violencia”.

Violencia de género en la educación superior

Misma postura manifestó María Teresa Rojas, directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado, quien indicó en diálogo con ADN.CL que “hay avances que se deben observar con cierto aprecio, y entender lo difíciles que son, pero tenemos que avanzar todavía ”.

Respecto al gobierno feminista, comentó que “esos nombres pueden ser un poquito exigentes, porque tienes que dar cuenta de muchas cosas que tienen que avanzar y que no se resuelven en tan poco tiempo, además con un Congreso donde nunca tuvieron la fuerza para poder implementarlo”.

ADN | María Teresa Rojas, directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado Ampliar

Dentro del marco educacional, se encuentra la Ley Nº 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, la que fue publicada en septiembre de 2021 y se aplica a todas las instituciones de educación superior en Chile.

Para cumplir con la ley, las casas de estudios deben contar con reglamentos y protocolos sobre acoso, violencia y discriminación de género, además de mecanismos de denuncia e investigación, entre otras medidas, las cuales van de la mano con la implementación de la perspectiva de género .

En ese contexto, María Teresa Rojas destacó la importancia de la legislación, “porque las mujeres, sobre todo en ciertas áreas de estudio, se han visto relegadas y han tenido menos acceso”.

“Desde el 2021 en adelante ha habido muchos avances, promovidos por el Estado y en la Universidad Alberto Hurtado, como fruto de una conciencia de mirar la desigualdad de género como una desigualdad que tienes que reparar ”, agregó.

Ultraderecha y eliminación del Ministerio de la Mujer

Sin embargo, durante esta jornada, 24 organizaciones feministas alertaron mediante una declaración conjunta sobre la presencia de la ultraderecha en el ámbito electoral, un espectro político al que calificaron como “quita derechos”.

“En medio de un escenario electoral incierto, es alarmante que proyectos políticos de ultraderecha y conservadores pretendan coartar nuestra libertad y derechos ”, sostuvieron.

Agencia UNO | Imagen de archivo / Cristian Vivero Boornes Ampliar

En esa línea, utilizaron como ejemplo a Argentina, “donde la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades ha significado un retroceso de casi cuarenta años en materia de derechos humanos”.