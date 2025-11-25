;

25N. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres: “No estamos seguras si los gobiernos pueden ser feministas”

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la organización evaluó al gobierno y abordó el avance de la ultraderecha, a la que calificaron como “quita derechos”.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

Agencia UNO | Marcha por el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres

El 25 de noviembre fue declarado en 1999 por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada que busca visibilizar la violencia de género y abogar por su erradicación.

En ese contexto, una de las problemáticas que sigue latente en Chile es la violencia femicida. Según cifras del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), los femicidios consumados se han mantenido en los últimos cuatro años: 43 casos en 2022, 42 en 2023, 44 en 2024 y 40 en 2025.

20212022202320242025
SernamEG4443424440

En paralelo, los femicidios frustrados han aumentado durante el mismo periodo de tiempo: 180 en 2022, 259 en 2023, 319 en 2024 y 267 en 2025.

20212022202320242025
SernamEG163180259319263

“Gobierno feminista”

Ante esto, el Presidente Gabriel Boric –apenas asumió su mandato– prometió liderar “el primer gobierno feminista de Chile”. Entre las medidas adoptadas para avanzar en esa promesa, nombró a 14 mujeres en los 24 puestos que componen el gabinete, y amplió el presupuesto del Ministerio de la Mujer para el 2024.

Hoy, a casi cuatro años de gestión, persiste la duda de si el Ejecutivo cumplió su promesa de ser un gobierno feminista. “Es difícil porque no creemos que los gobiernos puedan ser feministas”, dijo a ADN.CL Isadora Castillo, integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.

ADN

Agencia UNO | Imagen de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres

“El feminismo es un movimiento social para las mujeres. No estamos seguras si los gobiernos pueden ser feministas, tampoco tenemos claro si el Estado, en sus formas que son jerárquicas, tiene las posibilidades de ser feministas”, añadió.

No obstante, sostuvo que “este gobierno tomó acciones importantes y que lo diferencian de administraciones anteriores”. En detalle, destacó la promulgación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, señalando que si bien “es un hito, somos enfáticas en que es un punto de partida”.

ADN

Agencia UNO / Lukas Solis / AgenciaUNO

Sin embargo, Isadora Castillo remarcó que el proyecto de ley sobre aborto “es una deuda del Estado de Chile para con nosotras, que también debe ser parte de esta promoción de las vidas libres de violencia”.

Violencia de género en la educación superior

Misma postura manifestó María Teresa Rojas, directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado, quien indicó en diálogo con ADN.CL que “hay avances que se deben observar con cierto aprecio, y entender lo difíciles que son, pero tenemos que avanzar todavía”.

Respecto al gobierno feminista, comentó que “esos nombres pueden ser un poquito exigentes, porque tienes que dar cuenta de muchas cosas que tienen que avanzar y que no se resuelven en tan poco tiempo, además con un Congreso donde nunca tuvieron la fuerza para poder implementarlo”.

ADN

ADN | María Teresa Rojas, directora de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad Alberto Hurtado

Dentro del marco educacional, se encuentra la Ley Nº 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, la que fue publicada en septiembre de 2021 y se aplica a todas las instituciones de educación superior en Chile.

Para cumplir con la ley, las casas de estudios deben contar con reglamentos y protocolos sobre acoso, violencia y discriminación de género, además de mecanismos de denuncia e investigación, entre otras medidas, las cuales van de la mano con la implementación de la perspectiva de género.

Revisa también

ADN

En ese contexto, María Teresa Rojas destacó la importancia de la legislación, “porque las mujeres, sobre todo en ciertas áreas de estudio, se han visto relegadas y han tenido menos acceso”.

“Desde el 2021 en adelante ha habido muchos avances, promovidos por el Estado y en la Universidad Alberto Hurtado, como fruto de una conciencia de mirar la desigualdad de género como una desigualdad que tienes que reparar”, agregó.

Ultraderecha y eliminación del Ministerio de la Mujer

Sin embargo, durante esta jornada, 24 organizaciones feministas alertaron mediante una declaración conjunta sobre la presencia de la ultraderecha en el ámbito electoral, un espectro político al que calificaron como “quita derechos”.

“En medio de un escenario electoral incierto, es alarmante que proyectos políticos de ultraderecha y conservadores pretendan coartar nuestra libertad y derechos”, sostuvieron.

ADN

Agencia UNO | Imagen de archivo / Cristian Vivero Boornes

En esa línea, utilizaron como ejemplo a Argentina, “donde la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades ha significado un retroceso de casi cuarenta años en materia de derechos humanos”.

Al respecto, Isadora Castillo comentó que si esa decisión se llega a aplicar en Chile “dejaría desprotegidas a muchas mujeres”, enfatizando que “serían graves las consecuencias. Nos parece que lo que debe hacer es robustecer ese tipo de instituciones, y no por el contrario”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad