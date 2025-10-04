;

Jeannette Jara confirma que mantendrá el debate por el aborto voluntario en su eventual Gobierno

La candidata oficialista señaló que, de llegar a la presidencia, continuará la tramitación del proyecto y destacó que el tema se abordará “de forma democrática”.

Cristóbal Álvarez

Francisca Guzmán

Jeannette Jara

Jeannette Jara / Diego Martin

Durante este sábado, la candidata oficialista Jeannette Jara confirmó que en un eventual gobierno continuará la tramitación del proyecto que permite el aborto voluntario hasta las 14 semanas de gestación.

La exministra del Trabajo expresó su respaldo a la iniciativa y precisó que su programa complementario incluirá un compromiso para impulsar el debate “de manera democrática”.

Revisa también:

Jara reconoció que existen diferencias con la Democracia Cristiana, pero sostuvo que “de eso se trata la democracia”. En esa línea, su jefa programática, Camila Miranda, aseguró que el equipo ha sostenido “un debate claro, directo y generoso” con el partido.

El compromiso programático es avanzar de forma democrática en el diálogo, un compromiso importante para el avance de los derechos de las mujeres. Más allá de ser un problema, es una virtud”, afirmó Miranda.

En relación con el proceso legislativo, Jara sostuvo que el proyecto debe avanzar conforme a los mecanismos establecidos por la Cámara y el Senado, incluyendo la posibilidad de aplicar urgencia parlamentaria.

Cabe recordar que en agosto la candidata había señalado que, por diferencias con la DC, la propuesta de aborto libre no sería parte de su programa original.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad