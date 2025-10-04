Jeannette Jara confirma que mantendrá el debate por el aborto voluntario en su eventual Gobierno

Durante este sábado, la candidata oficialista Jeannette Jara confirmó que en un eventual gobierno continuará la tramitación del proyecto que permite el aborto voluntario hasta las 14 semanas de gestación.

La exministra del Trabajo expresó su respaldo a la iniciativa y precisó que su programa complementario incluirá un compromiso para impulsar el debate “de manera democrática”.

Jara reconoció que existen diferencias con la Democracia Cristiana, pero sostuvo que “de eso se trata la democracia”. En esa línea, su jefa programática, Camila Miranda, aseguró que el equipo ha sostenido “un debate claro, directo y generoso” con el partido.

“El compromiso programático es avanzar de forma democrática en el diálogo, un compromiso importante para el avance de los derechos de las mujeres. Más allá de ser un problema, es una virtud”, afirmó Miranda.

En relación con el proceso legislativo, Jara sostuvo que el proyecto debe avanzar conforme a los mecanismos establecidos por la Cámara y el Senado, incluyendo la posibilidad de aplicar urgencia parlamentaria.

Cabe recordar que en agosto la candidata había señalado que, por diferencias con la DC, la propuesta de aborto libre no sería parte de su programa original.