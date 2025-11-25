Presidente de la DC estalla contra Frei tras reunión con Kast: “Lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva”

El presidente de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, arremetió con todo en contra del expresidente Eduardo Frei, luego de que este se reuniera con el candidato republicano, José Antonio Kast.

Desde el Congreso, el líder de la DC tuvo duras palabras para el exmandatario. “Quiero no solo lamentar esta situación política que se ha producido, sino que también rechazar la conducta, a mi juicio, irresponsable del expresidente Eduardo Frei”, señaló.

“Yo entiendo que las autoridades podamos dialogar y conversar, no es ese el punto. El punto es en el escenario en que Chile se encuentra, donde tenemos que elegir la Jefatura de Estado, y donde uno de los concursantes es un representante de la ultraderecha en Chile”, agregó.

Sobre la reunión, Huenchumilla expresó que “eso lesiona la memoria histórica del presidente Frei Montalva, que es el padre del exmandatario. Lesiona la memoria histórica de la Democracia Cristiana, que siempre estuvo en contra de una política conservadora y persecutoria, en el sentido de mirar a un grupo de chilenos más que como adversarios, como unas personas dignas a las cuales hay que aplicarle la política de la fuerza, como son estos liderazgos".

“Creo que el presidente Frei ha estado arrastrando el poncho hace meses, con otras conductas de esta misma naturaleza. Y siempre yo dije, tengamos prudencia, porque él, como expresidente, tiene un cierto estatuto especial para moverse. Y permanentemente estamos viendo esta conducta", prosiguió.

“Pero esto creo que ha sido una culminación de que, al parecer, anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha y, en este caso, con la ultraderecha. Contrariando, además, las decisiones de los organismos regulares del partido, donde nunca concurrió a defender su postura”, afirmó el senador.

Finalmente, el presidente de la DC confirmó que realizó una citación “para mañana a mediodía una reunión de urgencia de la directiva nacional, donde vamos a procesar esto y a tomar una decisión”.

“Yo hubiera querido que él se hubiera hecho presente en nuestra Junta Nacional y hubiera puesto su punto de vista. Nunca lo hizo. Nunca hemos conversado. Nunca ha llamado a su presidente nacional para decirle, mire, esta es mi postura. Ha cortado todos los diálogos con nosotros“, declaró.

“Yo no creo en los monarcas en Chile. No creo que una persona, por adquirir la categoría de jefe de Estado o de ex jefe de Estado, se convierta en un rey o un emperador. Esta es una república democrática, donde todos somos ciudadanos. Y él, que ejerció el cargo, tiene la mayor responsabilidad de comportarse a la altura de la historia de su partido, de los principios de su partido, y de la decisión que nosotros adoptamos institucionalmente de apoyar la candidatura de Jeannette Jara en una coalición de nueve partidos, en una postura progresista, que esté a favor de la seguridad, de la estabilidad del país, del desarrollo económico, pero también de la justicia social", cerró.