;

Mujer pidió medicamentos a domicilio y recibió restos de cadáveres humanos en hielo

Las partes provenían de cuatro cuerpos distintos, supuestamente donados para fines científicos.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / years

Una mujer de Kentucky, en Estados Unidos vivió una situación insólita.

Mientras esperaba una entrega habitual de medicamentos y suministros médicos a domicilio, recibió un paquete con una desagradable sorpresa: restos humanos.

Según The New York Times, al abrir la encomienda la persona encontró dos brazos y cuatro dedos, conservados en hielo.

Revisa también:

ADN

El hecho ocurrió en Hopkinsville, una ciudad ubicada a unos 117 kilómetros al noroeste de Nashville. Tras el hallazgo, la mujer llamó de inmediato al 911.

Tiempo más tarde, las autoridades locales acudieron a su casa y trasladaron las extremidades a la morgue del condado.

Según el forense del área, las piezas fueron recogidas al día siguiente por un mensajero. No se reveló el nombre de la empresa responsable ni la identidad de la destinataria que debía recibir originalmente la caja.

El envío había salido desde Nashville y estaba destinado a una institución médica o educativa que las utilizaría para entrenamiento quirúrgico.

Según se detalló posteriormente, las partes humanas provenían de cuatro cuerpos distintos, supuestamente donados para fines científicos.

La mujer afectada recibió al día siguiente el paquete correcto, con los insumos médicos que esperaba.

Las autoridades locales recordaron que, en casos como este, lo mejor es no manipular el contenido y contactar de inmediato a los servicios de emergencia.

Contenido patrocinado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad