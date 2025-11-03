Mujer pidió medicamentos a domicilio y recibió restos de cadáveres humanos en hielo

Una mujer de Kentucky, en Estados Unidos vivió una situación insólita.

Mientras esperaba una entrega habitual de medicamentos y suministros médicos a domicilio, recibió un paquete con una desagradable sorpresa: restos humanos.

Según The New York Times, al abrir la encomienda la persona encontró dos brazos y cuatro dedos, conservados en hielo.

El hecho ocurrió en Hopkinsville, una ciudad ubicada a unos 117 kilómetros al noroeste de Nashville. Tras el hallazgo, la mujer llamó de inmediato al 911.

Tiempo más tarde, las autoridades locales acudieron a su casa y trasladaron las extremidades a la morgue del condado.

Según el forense del área, las piezas fueron recogidas al día siguiente por un mensajero. No se reveló el nombre de la empresa responsable ni la identidad de la destinataria que debía recibir originalmente la caja.

El envío había salido desde Nashville y estaba destinado a una institución médica o educativa que las utilizaría para entrenamiento quirúrgico.

Según se detalló posteriormente, las partes humanas provenían de cuatro cuerpos distintos, supuestamente donados para fines científicos.

La mujer afectada recibió al día siguiente el paquete correcto, con los insumos médicos que esperaba.

Las autoridades locales recordaron que, en casos como este, lo mejor es no manipular el contenido y contactar de inmediato a los servicios de emergencia.