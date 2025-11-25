;

VIDEO. “No vayan a este lugar de m...”: Karla Melo denuncia inédita petición en un restaurante de Providencia donde se sintió “discriminada”

La cantante utilizó sus redes sociales para exponer la situación y cuestionar sus políticas.

José Campillay

“No vayan a este lugar de m...”: Karla Melo denuncia inédita petición en un restaurante de Providencia donde se sintió “discriminada”

Karla Melo, quien recientemente superó un tratamiento contra el cáncer de mama, denunció una compleja situación de discriminación vivida en un restaurante de Providencia.

Según relató, en el local Baco le pidieron que se quitara su jockey. Esto, conforme a un protocolo interno que dicen mantener, aunque finalmente le permitieron mantenerlo tras negarse.

“En es momento me sentí expuesta, incómoda y discriminada”, reconoció la cantante, reflexionando que esto también le puede ocurrir a otras personas con diferentes problemas y condiciones “o que simplemente les gusta usar gorro”.

Revisa también:

ADN

Dentro de su crítica, sin querer “atacar a nadie”, apuntó a que los restaurantes deberían “entender que la empatía no es una opción” y que los protocolos deberían ser “adaptarse al cliente, no al revés”.

“Y si tú estás pasando por algo similar, no dejes que nadie te pase a llevar, menos por cuidarte o protegerte. No vayan a este lugar de mierda”, concluyó Melo su descargo directo.

Desde Baco respondieron: “Queremos aclarar que este es un código de vestimenta informado por el restaurante a través de su carta digital y en las pizarras del restaurante y en vigencia hace años” (vía The Clinic).

“Este es una regla de convivencia que se aplica a todos los comensales por igual, aunque hay excepciones como en los casos donde los clientes informen que tienen una afección que les impida seguirlo", detallaron.

“Cada uno de nuestro personal conoce este protocolo y las salvedades a este, y estamos revisando internamente si en este caso se siguió las reglas dictadas por la empresa”, complementaron.

Por su parte, en medio de la polémica ya instalada en las redes, la también actriz asegura comprender los códigos de vestimenta, pero apela al criterio: “Lo encuentro arcaico, pasado de moda, pero cada uno puede hacer lo que quiera con su negocio﻿”, comentó al mismo medio.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad