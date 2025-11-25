“No vayan a este lugar de m...”: Karla Melo denuncia inédita petición en un restaurante de Providencia donde se sintió “discriminada”

Karla Melo, quien recientemente superó un tratamiento contra el cáncer de mama, denunció una compleja situación de discriminación vivida en un restaurante de Providencia.

Según relató, en el local Baco le pidieron que se quitara su jockey. Esto, conforme a un protocolo interno que dicen mantener, aunque finalmente le permitieron mantenerlo tras negarse.

“En es momento me sentí expuesta, incómoda y discriminada”, reconoció la cantante, reflexionando que esto también le puede ocurrir a otras personas con diferentes problemas y condiciones “o que simplemente les gusta usar gorro”.

Dentro de su crítica, sin querer “atacar a nadie”, apuntó a que los restaurantes deberían “entender que la empatía no es una opción” y que los protocolos deberían ser “adaptarse al cliente, no al revés”.

“Y si tú estás pasando por algo similar, no dejes que nadie te pase a llevar, menos por cuidarte o protegerte. No vayan a este lugar de mierda”, concluyó Melo su descargo directo.

Desde Baco respondieron: “Queremos aclarar que este es un código de vestimenta informado por el restaurante a través de su carta digital y en las pizarras del restaurante y en vigencia hace años” (vía The Clinic).

“Este es una regla de convivencia que se aplica a todos los comensales por igual, aunque hay excepciones como en los casos donde los clientes informen que tienen una afección que les impida seguirlo", detallaron.

“Cada uno de nuestro personal conoce este protocolo y las salvedades a este, y estamos revisando internamente si en este caso se siguió las reglas dictadas por la empresa”, complementaron.

Por su parte, en medio de la polémica ya instalada en las redes, la también actriz asegura comprender los códigos de vestimenta, pero apela al criterio: “Lo encuentro arcaico, pasado de moda, pero cada uno puede hacer lo que quiera con su negocio﻿”, comentó al mismo medio.