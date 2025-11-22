;

Karla Melo entrega importantes noticias sobre estado de su cáncer: “Gracias a mis amigas y amigos por siempre estar”

La actriz y cantante compartió emocionada que, tras meses de quimioterapias, cirugía y radioterapia, logró completar su proceso médico y envió un mensaje de apoyo a quienes enfrentan la enfermedad.

Karla Melo entrega importantes noticias sobre estado de su cáncer: “Gracias a mis amigas y amigos por siempre estar”

La actriz y cantante Karla Melo reveló a través de una publicación que finalizó su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que le fue diagnosticada hace varios meses y cuyo avance decidió compartir de manera abierta con sus seguidores en redes sociales.

En su mensaje, la artista expresó la emoción que vive tras cerrar este ciclo. “Terminé todo el tratamiento!!!!! Después de casi 9 meses, 8 quimios, una operación y 15 radioterapias aquí estoy una vez más tocando la campana de la libertad!!!!”, escribió, destacando lo desafiante que ha sido el proceso.

Melo también compartió su orgullo personal por haber superado esta etapa. “Estoy orgullosa de mí, agradecida por el cuerpo fuerte que tengo, más agradecida por toda la gente hermosa que me ha acompañado en este camino, SOY LIBRE Y SANA”, señaló en el post, acompañado de un reel con imágenes y videos de su recuperación.

En su mensaje final, dedicó palabras de aliento a otras mujeres que atraviesan por diagnósticos similares. “Gracias a mis amigas y amigos que siempre están cuando tienen que estar y a todas las Guerreras que están en la misma, CABRAS USTEDES PUEDEN!!!!”, escribió, reforzando el tono de esperanza que ha marcado cada una de sus publicaciones durante este proceso.

