VIDEO. Conocida comediante chilena explota contra su ex: “Tengo pantallazos y fotos de las asquerosidades que hacía”

A través de post de redes sociales, la creadora de contenido digital rompió el silencio con duros mensajes donde acusa a su expareja de mentir, difamarla y victimizarse.

La influencer y comediante chilena Pau San Martín, conocida en redes sociales como la Profe Pau”, desató una ola de reacciones luego de publicar una serie de historias en Instagram donde arremetió con fuerza contra su expareja, acusándolo de mentir y difamarla en distintos espacios, incluido —según afirmó— un medio al que ella misma lo habría acercado.

En sus historias, la integrante de Media Semana cuestionó directamente que su ex estaría inventando versiones para justificar una infidelidad.

“¿Hasta cuándo hablas mentiras sobre mí para justificar que me cagaste? Ningún calhuín que inventís supera las joyas de pantallazos y fotos que tengo de las asquerosidades que hacía”, escribió, calificando de “feo” que él, asegura, continúe divulgando relatos falsos para victimizarse.

La comediante agregó que cuenta con evidencia privada de conductas que pondrían en entredicho el comportamiento de su ex, aunque aclaró que no publicará ese material. Su molestia se centra en que —a su juicio— él habría recurrido a la difamación con el objetivo de instalar una versión conveniente: “Pa’ qué difamarme en un medio que yo misma te metí”, enfatizó.

En un segundo video, San Martín pidió expresamente a sus seguidores no ir a increparlo ni buscar su identidad, pero no como un acto de protección, sino para evitar darle visibilidad.

“Los narcisistas necesitan ser protagonistas y tener el control del relato”, señaló, acusándolo de buscar atención para consolidarse como víctima. “No necesita más pantalla de la que le acabo de dar recién; yo sé que le va a llegar ese mensaje”.

Además, aseguró que su expareja habría hablado mal de ella con colegas y cercanos, generando un ambiente de desconfianza que —según dijo— ahora sale a la luz.

