“Los técnicos no te cambian en nada”: la autocrítica de Lucas Cepeda por la temporada de Colo Colo

El delantero enfatizó que decidirá su futuro deportivo tras el cierre de la temporada y se mostró tranquilo ante el eventual cambio de horario para el juego contra Cobresal.

El delantero de Colo Colo, Lucas Cepeda, analizó este martes su presente en el cuadro albo, haciendo un análisis respecto de cómo ha ido mejorando luego de las especulaciones que lo tuvieron como posible venta del club a mediados de año.

“Me hubiese encantado dar el salto, pero lo tomo con la mayor seriedad. Acá desde el minuto 1 me han hecho sentir como si fuera de la casa. Estoy enfocado en aportar al equipo, nos quedan rivales directos. El partido del viernes es una final, primero veremos esos dos partidos y después lo que pase lo vamos a ver. Espero seguir en una racha, hace tiempo no hago goles en dos partidos seguidos”, dijo el ex Santiago Wanderers, autocrítico del nivel del club en el año del centenario.

“Los técnicos no te cambian en nada. Me encantaba cómo trabajaba Almirón, no por casualidad salimos campeones. Fue todo lo que pasó y se vivió, vivimos cosas terribles, se murió gente de esa barra y pudo ser factor. Todos tenemos claro que no mostramos nuestra mejor versión, creo que nos dimos cuenta, pero tarde. Nos vamos sintiendo cada vez mejor. Hay que terminar de la mejor manera y ganar los seis puntos que quedan”, reconoció, revelando una desconocida faceta al momento de analizar su nivel.

Mi mamá me dice cómo jugué, lo que tengo que mejorar. Yo no veo los partidos después, ella sí. Casi nunca me coloca un siete”, reconoció Lucas Cepeda, que valora la consideración que tiene en el “Cacique” en su segunda temporada en el club.

“Colo Colo tiene una presión increíble, pero venía de un equipo como Wanderers que también te exige día a día, me ayudó mucho para que la presión no me costara cuando empezara a jugar. Pensaba que podía lograr cosas lindas en Colo Colo, pero no en tan poco tiempo”, reconoció, buscando poner el foco en el partido contra Cobresal, mostrándose indiferente a un eventual cambio de horario.

“No sé qué es lo que va a determinar la ANFP, pero en el horario que sea tenemos que ir a buscar los tres puntos y cerrar la clasificación a la Copa Sudamericana”, cerró Lucas Cepeda.

