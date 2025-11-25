;

“¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional... Estaba todo cagado”

Franz Schultz, exfutbolista de los azules, reveló una llamativa anécdota sobre el Superclásico que jugó contra Colo Colo en el Clausura 2017.

Daniel Ramírez

“¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional... Estaba todo cagado”

“¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional... Estaba todo cagado” / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Franz Schultz, exfutbolista de Universidad de Chile, reveló una llamativa anécdota sobre el primer Superclásico que jugó contra Colo Colo. El lateral recordó el empate 2-2 en el Estadio Nacional por el Clausura 2017.

En diálogo con el streamer José La Orga, el “Coreano” confesó: “¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional… Estaba todo cagado. Ese fue el clásico de los errores, donde (Paulo) Garcés se comió un gol y Johnny (Herrera) se comió otro”.

“En ese clásico, cuando íbamos 1-1, Guillermo Hoyos me manda a calentar y el Tuto De Paul me dice: ‘Franz, no vayas, este partido es muy bravo, no es para ti, tú eres para partidos con equipos más malos’. Y yo le decía: ‘Cállate hueón, que me vas a hacer reír’”, recordó el formado en Santiago Wanderers, entre risas.

Revisa también:

ADN

“Guillermo Hoyos me hizo entrar por David Pizarro. Cuando fue el cambio, la gente reaccionó con aplausos y pifias… Yo anduve bien en ese clásico, pero las patas y el corazón no sabes cómo me hacían, porque el clásico de la U con Colo Colo es distinto, es un partido que todos esperan a nivel nacional”, agregó.

Por último, Franz Schultz aseguró: “Si el Estadio Nacional fuera sin pista de atletismo, la U ganaría más partidos por la presión de la barra. La barra de la U es hermosa”.

@laorga17

Mejores recuerdos de franz schultz con universidad de chile💙❤️⚽️👏 #parati #universidaddechile #franzschultz #futbolchileno #futbol

♬ sonido original - Laorga17

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad