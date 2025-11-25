“¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional... Estaba todo cagado” / MARIO DAVILA/AGENCIAUNO

Franz Schultz, exfutbolista de Universidad de Chile, reveló una llamativa anécdota sobre el primer Superclásico que jugó contra Colo Colo. El lateral recordó el empate 2-2 en el Estadio Nacional por el Clausura 2017.

En diálogo con el streamer José La Orga, el “Coreano” confesó: “¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional… Estaba todo cagado. Ese fue el clásico de los errores, donde (Paulo) Garcés se comió un gol y Johnny (Herrera) se comió otro”.

“En ese clásico, cuando íbamos 1-1, Guillermo Hoyos me manda a calentar y el Tuto De Paul me dice: ‘Franz, no vayas, este partido es muy bravo, no es para ti, tú eres para partidos con equipos más malos’. Y yo le decía: ‘Cállate hueón, que me vas a hacer reír’”, recordó el formado en Santiago Wanderers, entre risas.

“Guillermo Hoyos me hizo entrar por David Pizarro. Cuando fue el cambio, la gente reaccionó con aplausos y pifias… Yo anduve bien en ese clásico, pero las patas y el corazón no sabes cómo me hacían, porque el clásico de la U con Colo Colo es distinto, es un partido que todos esperan a nivel nacional”, agregó.

Por último, Franz Schultz aseguró: “Si el Estadio Nacional fuera sin pista de atletismo, la U ganaría más partidos por la presión de la barra. La barra de la U es hermosa”.