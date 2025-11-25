“¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional... Estaba todo cagado”
Franz Schultz, exfutbolista de Universidad de Chile, reveló una llamativa anécdota sobre el primer Superclásico que jugó contra Colo Colo. El lateral recordó el empate 2-2 en el Estadio Nacional por el Clausura 2017.
En diálogo con el streamer José La Orga, el “Coreano” confesó: “¿Mi mejor recuerdo en la U? El primer clásico que jugué en el Nacional… Estaba todo cagado. Ese fue el clásico de los errores, donde (Paulo) Garcés se comió un gol y Johnny (Herrera) se comió otro”.
“En ese clásico, cuando íbamos 1-1, Guillermo Hoyos me manda a calentar y el Tuto De Paul me dice: ‘Franz, no vayas, este partido es muy bravo, no es para ti, tú eres para partidos con equipos más malos’. Y yo le decía: ‘Cállate hueón, que me vas a hacer reír’”, recordó el formado en Santiago Wanderers, entre risas.
“Guillermo Hoyos me hizo entrar por David Pizarro. Cuando fue el cambio, la gente reaccionó con aplausos y pifias… Yo anduve bien en ese clásico, pero las patas y el corazón no sabes cómo me hacían, porque el clásico de la U con Colo Colo es distinto, es un partido que todos esperan a nivel nacional”, agregó.
Por último, Franz Schultz aseguró: “Si el Estadio Nacional fuera sin pista de atletismo, la U ganaría más partidos por la presión de la barra. La barra de la U es hermosa”.
