“El club está en peligro de extinción, ya son seis o siete años de abandono total... No veo ninguna luz de esperanza”

Unión Española enfrenta una de sus mayores crisis a nivel deportivo y dirigencial. El cuadro de Independencia profundizó su mala campaña tras caer ante Deportes Limache y necesita un milagro en sus últimos dos partidos del año para salvarse del descenso en el Campeonato Nacional.

En medio la incertidumbre sobre el futuro del club, el sociólogo y reconocido hincha de Unión Española, Axel Callís, lanzó una dura advertencia sobre el futuro que le depara al equipo en caso de concretarse su caída a la Primera B.

“Creo que si se va Unión Española al descenso, el club como lo conocemos va a desaparecer. No tenemos ninguna duda de que Unión está en peligro de extinción”, declaró el analista en diálogo con LUN.

“Ya son seis o siete años de abandono total y es muy difícil que lo compre algún español millonario o una empresa. Es súper difícil, sobre todo si está en segunda división, porque el club va a estar absolutamente devaluado y no veo ninguna luz de esperanza”, agregó Callís.

“Hoy el club está completamente abandonado por el presidente”

Por otro lado, el sociólogo contrastó la situación actual con el único descenso del club en 1997. “Son dos procesos completamente distintos. El 97 era un club que tenía una directiva que trató de hacer todo lo posible por salvarse. Hoy el club está completamente abandonado por el presidente, que además ahora hemos sabido que ya lo estaría vendiendo. Yo creo que para él Unión es un cacho", apuntó.

Además, Callís abordó el dolor que esta crisis genera en los hinchas, especialmente en las nuevas generaciones. “Lo que he visto entre el viernes y el domingo es que nuestros hijos lloran porque saben que es difícil que el club se pueda mantener así como está y lo más probable es que terminemos en los potreros, porque el dueño va a tratar de salvar la plata y de venderlo con la opción de compra a alguien que en realidad lo que quiere es el estadio, que es lo único que nos va quedando", sentenció.

Cabe recordar que Unión Española tendrá un durísimo cierre de campaña: en la fecha 29 recibirá a O’Higgins y en la jornada 30 visitará al campeón Coquimbo Unido. Un triunfo de Limache en el duelo de este domingo ante La Calera o una caída ante el elenco de Rancagua obligará a los “Hispanos” a jugar en la Primera B en el 2026.