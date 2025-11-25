;

Latife Soto habría acertado predicción sobre famosa chilena embarazada: “Viene una guagüita...”

Hace un par de semanas la tarotista sacó algunas cartas a José Antonio Neme. “Si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal”, le dijo.

Javier Méndez

Latife Soto habría acertado predicción sobre famosa chilena embarazada: “Viene una guagüita...”

Durante el mes de octubre, la tarotista chilena Latife Soto lanzó una predicción que probablemente varios pasaron por alto.

En una de las ya clásicas transmisiones que realiza a través de Instagram con José Antonio Neme, la guía espiritual señaló el embarazo de una famosa chilena.

Todo ocurrió cuando Latife sacaba algunas carta para su amigo periodista. “Ojo, que hay una mujer que puede estar embarazada. Es una mujer famosa, va a ser una sorpresa, y parece que guardó óvulos”, detalló.

Soto insistió en que se trataría de algo totalmente inesperado. “Y si sale en tus cartas es porque puede ser en tu canal", adelantó al rostro de Mega. Neme preguntó si se trataba de María José Quintanilla. “No, la Coté, no”, aclaró.

Pasaron algunas semanas y recientemente sus palabras volvieron a cobrar relevancia luego de que Tita Ureta anunciara públicamente que será mamá. Todo surgió de su relación con el skater Spiro Razis (49).

“Es demasiado emocionante, es algo que siempre soñé, lo venía buscando”, dijo la conductora del canal privado.

Yo ya había tenido pólipos, venía asustada por la historia de mi mamá. Veo en mi entorno lo difícil que está siendo ser mamá”, admitió a Revista Ya.

Un aspecto que podría prestarse para la interpretación de cada uno es que la vidente planteó que: “es buenamoza, tiene sus años ya, no es jovencita. Viene una guagüita". Ureta tiene 33 años.

Durante el live incluso había surgido el nombre de Tonka Tomicic, principalmente por ser parte del programa El Internado.

