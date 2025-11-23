Polémica en la previa de la Teletón: aseguran que Tonka Tomicic quedó fuera de actividad clave por presión de un auspiciador

A solo días del inicio de la Teletón 2025, una inesperada controversia se instaló en la previa del evento solidario. Fuentes vinculadas a la producción confirmaron que Tonka Tomicic quedó excluida de la tradicional corrida familiar del Banco de Chile–Visa, luego de que un auspiciador expresara reparos a su participación.

Según conocedores de la organización, recogidos por El Filtrador, la marca involucrada transmitió su incomodidad con la presencia del rostro de Mega en esa actividad específica.

La situación, que inicialmente se manejó de manera interna, escaló cuando la animadora fue informada del “veto”, generando evidente molestia.

La decisión sorprendió, considerando que Tonka había sido anunciada como uno de los rostros fuertes de la campaña televisiva de este año, en medio de su retorno a la pantalla como conductora del reality culinario El Internado.

Su presencia en la cruzada también era vista como un gesto de reactivación profesional después de un periodo mediático más discreto.

De acuerdo con las mismas fuentes, la molestia de Tomicic se produjo al enterarse de que un auspiciador había objetado directamente su presencia en la corrida, un evento emblemático de la campaña. Esto derivó en que la organización optara por removerla de ese segmento para evitar tensiones operativas y comerciales.

Pese a ello, la conductora seguirá formando parte del resto de la programación oficial de la Teletón, que incluye bloques televisivos nocturnos y apariciones en distintos escenarios. Desde la producción, hasta ahora, no se han entregado declaraciones formales sobre lo ocurrido.