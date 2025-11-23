;

Polémica en la previa de la Teletón: aseguran que Tonka Tomicic quedó fuera de actividad clave por presión de un auspiciador

Fuentes confirman que una marca pidió excluir a la animadora del evento.

Nelson Quiroz

Instagram

Instagram

A solo días del inicio de la Teletón 2025, una inesperada controversia se instaló en la previa del evento solidario. Fuentes vinculadas a la producción confirmaron que Tonka Tomicic quedó excluida de la tradicional corrida familiar del Banco de Chile–Visa, luego de que un auspiciador expresara reparos a su participación.

Según conocedores de la organización, recogidos por El Filtrador, la marca involucrada transmitió su incomodidad con la presencia del rostro de Mega en esa actividad específica.

La situación, que inicialmente se manejó de manera interna, escaló cuando la animadora fue informada del “veto”, generando evidente molestia.

ADN

Instagram

La decisión sorprendió, considerando que Tonka había sido anunciada como uno de los rostros fuertes de la campaña televisiva de este año, en medio de su retorno a la pantalla como conductora del reality culinario El Internado.

Revisa también

ADN

Su presencia en la cruzada también era vista como un gesto de reactivación profesional después de un periodo mediático más discreto.

De acuerdo con las mismas fuentes, la molestia de Tomicic se produjo al enterarse de que un auspiciador había objetado directamente su presencia en la corrida, un evento emblemático de la campaña. Esto derivó en que la organización optara por removerla de ese segmento para evitar tensiones operativas y comerciales.

Pese a ello, la conductora seguirá formando parte del resto de la programación oficial de la Teletón, que incluye bloques televisivos nocturnos y apariciones en distintos escenarios. Desde la producción, hasta ahora, no se han entregado declaraciones formales sobre lo ocurrido.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad