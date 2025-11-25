;

Juega en Argentina, salió campeón este año y podría ser refuerzo de un equipo chileno el 2026: “Es una opción”

Maximiliano Rodríguez, delantero de Platense, conversó con ADN Deportes en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán, tras el triunfo de Huachipato sobre Ñublense.

Daniel Ramírez

Felipe Puccio

Maximiliano Rodríguez, ex Huachipato y actualmente en Platense de Argentina, presenció anoche el triunfo de los “acereros” ante Ñublense en el estadio Nelson Oyarzún de Chillán.

Tras el partido, el delantero chileno conversó con ADN Deportes y explicó su presencia en el estadio. “Platense nos dio un par de días libres y como andaba por acá en la zona aproveché de venir a ver a mis excompañeros. Siempre es lindo poder verlos, les tengo mucho cariño y también a Huachipato, así que estoy feliz de poder estar acá”, señaló.

Además, el atacante hizo un repaso de lo que ha sido su año en tierras trasandinas. “Llegar a un nuevo equipo siempre es difícil, más si es en otro país. El primer semestre tuve unas complicaciones, sufrí lesiones, pero son cosas del fútbol. En este segundo semestre me recuperé y volví a sumar minutos”, comentó.

También se refirió al título que conquistó con Platense a mitad de año, donde ganó el Torneo Apertura del fútbol argentino. “Salir campeón en Argentina es una emoción muy grande. Gracias a Dios formé parte del equipo. El próximo 20 de diciembre jugaremos la final del Trofeo de Campeones, que también es importante”, indicó.

Por último, Maximiliano Rodríguez abordó su futuro y no descartó la opción de jugar en Huachipato el 2026. “Mi contrato en Platense finaliza a fin de año y luego tengo que volver a Huachipato, porque aún estoy vinculado al club, así que es una opción también. Debo evaluar qué es lo mejor”, concluyó.

