“Una sensación desagradable”: la terrible racha que golpea a un equipo del Campeonato Nacional a dos fechas del final

A dos fechas para el final del Campeonato Nacional, Ñublense es el equipo que llega con la peor racha. Los “Diablos Rojos” no ganan hace tres meses y acumulan ocho partidos seguidos (siete derrotas y un empate) sin saber de triunfos.

Este lunes por la noche, el cuadro de Chillán cayó como local ante Huachipato en el cierre de la jornada 28. Tras el encuentro, el jugador de los chillanejos, Giovanny Ávalos, abordó la mala racha que arrastra su equipo y no ocultó su frustración.

“Es una sensación desagradable, mala… No podemos salir de esta racha negativa. Estamos dolidos por el resultado de hoy, creo que merecíamos un poco más, por lo menos el empate”, comentó el delantero de los chillanejos.

“Vamos a seguir trabajando para tratar de salir de estos malos resultados que nos están acompañando”, agregó el atacante de 20 años.

Por último, de cara al próximo duelo contra Audax Italiano, Giovanny Ávalos comentó: “Ya estamos pensando en ese partido, a ver si por lo menos podemos darle una alegría a la gente que nos ha estado apoyando siempre”.