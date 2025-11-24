Gabriel Suazo no le teme al Real Betis de Manuel Pellegrini: “Tenemos equipo para ir al derbi y ganarlo”

Este lunes, el Sevilla de los chilenos volvió a la acción en la Liga de España, pero cayó por 2-1 ante el Espanyol y sigue mostrando un paso irregular en el torneo.

Gabriel Suazo, quien fue titular y dio la asistencia en el descuento de su equipo, conversó con los medios en zona mixta, donde se le vio bastante afectado por la derrota, pero ya mentalizado en el derbi ante el Real Betis.

“Me voy con mucha bronca, al igual que todos. Creo que hicimos un gran partido, pero esto se gana con goles. No pudimos concretar las ocasiones y el arquero de ellos también tuvo un gran partido. Tenemos que corregir esos detalles, porque ya nos han costado varios puntos”, dijo el exColo Colo.

Al ser consultado por el siguiente partido, donde se enfrentarán en el clásico sevillano ante el Betis de Manuel Pellegrini, aseguró: “El fútbol es así, tiene estas cosas. Tenemos que crecer, mejorar. Creo que tenemos un gran equipo para ir al derbi en casa y ganarlo”.

Blanquirrojos y béticos se verán las caras el próximo domingo 30 de noviembre en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, por la fecha 14 de La Liga de España.