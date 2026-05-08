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Cristian Garin va por la tercera ronda del Masters 1000 de Roma: cuándo juega y quién transmite por TV

El número 2 de Chile buscará sumar su cuarta victoria en la actual edición del torneo.

Carlos Madariaga

Cristian Garin va por la tercera ronda del Masters 1000 de Roma: cuándo juega y quién transmite por TV

Cristian Garin va por la tercera ronda del Masters 1000 de Roma: cuándo juega y quién transmite por TV / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Cristian Garin vive una semana importante en torno a su futuro tenístico disputando el Masters 1000 de Roma.

El actual 104 del mundo debe defender en el Foro Itálico los puntos que sumó el año pasado ganando en el Challenger de Oeiras, para lo cual tiene que seguir ganando.

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“Gago” ya suma tres victorias en Roma, considerando los dos de la qualy y la que concretó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

Este sábado, Cristian Garin buscará la tercera ronda enfrentándose al español Alejandro Davidovich Fokina, 23 del planeta.

Será la cuarta vez que ambos jugadores se verán las caras, con el hispano teniendo ventaja de 2-1: lo venció al chileno en Antwerp 2021 e Indian Wells 2023 (ambas en cemento), mientras que cayó con el nacional en el Chile Open 2020 (en arcilla).

El choque entre Cristián Garin y Alejandro Davidovich Fokina, por la segunda ronda de Roma, se disputará este sábado 9 de mayo, en el tercer turno del Court 1, cerca de las 9 de la mañana de Chile, y se podrá seguir por las señales de ESPN y Disney+.

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