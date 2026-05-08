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VIDEOS. Nueva polémica vial con influencers: critican a creador de contenido por grabar publicidad mientras conducía

El joven iba manejando a velocidad, casi choca y criticó a los demás conductores diciendo que “en este país no saben manejar”.

José Campillay

Nueva polémica vial con influencers: critican a creador de contenido por grabar publicidad mientras conducía

Lo que para alguien era un video promocional cotidiano, resultó ser en verdad una maniobra de riesgo que desató una profunda polémica, con duras críticas por parte de organizaciones civiles especializadas en seguridad vial.

Y es que una vez más, la irresponsabilidad al volante se toma las redes sociales. Esta vez, un material audiovisual protagonizado por el creador de contenido Diego Prieto, es el punto de discordia.

El registro publicitario (para la marca RutaPass), muestra al joven grabándose en modo selfie mientras manejaba, una acción que derivó en una frenada de emergencia para evitar una colisión.

Pese a que el material fue eliminado de las plataformas digitales, el incidente no pasó inadvertido para la Fundación Emilia y la ONG No Chat, instituciones que alertaron sobre el peligro de normalizar el uso de dispositivos móviles durante la conducción.

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Mientras conducía (a una velocidad considerable), miraba constantemente hacia la cámara en un costado, por lo que no se percató de una acción de forma oportuna y casi choca.

Tras frenar bruscamente y tocarle la bocina al conductor que tenía por delante, pasó por su lado, bajo la ventana del copiloto, y le reprochó: “¡Prende los intermitentes po’ burro!”.

Acto seguido, continúo mirando hacia la cámara, diciendo: “Es que en este país no saben manejar. Regalan el carnet (licencia) en este país”.

Luego de los cortes hecho en edición, completaba el video publicitario sin omitir el percance. De todas formas, con el paso de las horas eliminó la publicación, aunque fue rescatado por fundaciones y diversos usuarios.

Estas declaraciones fueron calificadas como un contrasentido por Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia, quien subrayó la gravedad de la falta cometida por el propio emisor del mensaje.

“Decir que en este país regalan las licencias cuando te vas grabando y manipulando un celular es realmente incoherente”, señaló Figueroa.

La directiva recordó que la normativa vigente es taxativa respecto a estas distracciones: “En la Ley de Tránsito está sancionada la manipulación o uso del celular mientras se conduce”.

“Es una infracción grave gravísima. Además, es la primera causa de fallecidos y de siniestros viales a nivel país”, complementó.

Figueroa también le envió un mensaje a RutaPass, solicitándoles que se aseguren que la publicidad con influencers sea fiscalizada en cuanto a materia de seguridad y no se preocupen “solamente de tener la marca y buscar seguidores”.

Reacción de RutaPass

Desde la empresa emitieron un comunicado oficial asumiendo la responsabilidad por la difusión del video sin considerar el mensaje de fondo.

“Como RutaPass reconocemos que fue un error publicar un contenido que no se alinea con las normas de tránsito ni con nuestro compromiso con la seguridad vial”, explicaron.

La compañía reconoció además que este tipo de piezas comunicacionales “puede contribuir a normalizar conductas de riesgo” y confirmó que han reforzado sus protocolos internos para evitar que futuros mensajes contradigan la normativa de transporte vigente.

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