Teletón lanza campaña de recaudación 2025: así puedes aportar para que las 27 horas de amor sean un éxito

Con música, baile y un mensaje de esperanza, Banco de Chile lanzó oficialmente la campaña de recaudación para la Teletón 2025, que se realizará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre bajo el lema “Tu corazón es el corazón de la Teletón”.

El evento se desarrolló en el Paseo Ahumada, frente a la Casa Matriz del banco, y contó con la animación de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Alan García, niño embajador de esta edición, quien con 12 años compartió su historia y su pasión por la danza.

“El baile es lo que me hace feliz, y ahí puedo expresar todo lo que siento. En la Teletón encontré amigos que comparten este mismo gusto. Quiero agradecer el cariño y motivar a todos a colaborar con Teletón este fin de semana, todos los aportes sirven”, dijo tras su presentación.

Banco de Chile anunció que dispondrá de cerca de 3.000 puntos presenciales en todo el país, incluyendo sucursales, cajas auxiliares, cajeros automáticos y Voluntarios Móviles, quienes recorrerán lugares de alto flujo con POS y códigos QR para facilitar donaciones digitales. Estos voluntarios no recibirán efectivo, pero entregarán información sobre las oficinas más cercanas.

Para quienes prefieran donar en línea, el banco habilitará su sitio web www.bancochile.cl, la aplicación Mi Banco y el portal Banco en Línea. Además, el Código QR Banco de Chile estará visible durante toda la transmisión televisiva y en sucursales, afiches y cajeros automáticos. Tras cada aporte, los usuarios podrán descargar un diploma virtual para compartir en redes sociales.

La recaudación digital también contará con el apoyo de otros bancos nacionales como BancoEstado, Santander, Bci, Itaú, Scotiabank, entre otros, que se sumaron a la iniciativa para facilitar las donaciones.