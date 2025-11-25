;

VIDEOS. Teletón lanza campaña de recaudación 2025: así puedes aportar para que las 27 horas de amor sean un éxito

Este 28 y 29 comienza la transmisión de la jornada solidaria que unirá a todo Chile.

Alejandro Basulto

Paloma Cárdenas

Teletón lanza campaña de recaudación 2025: así puedes aportar para que las 27 horas de amor sean un éxito

Con música, baile y un mensaje de esperanza, Banco de Chile lanzó oficialmente la campaña de recaudación para la Teletón 2025, que se realizará el viernes 28 y sábado 29 de noviembre bajo el lema “Tu corazón es el corazón de la Teletón”.

El evento se desarrolló en el Paseo Ahumada, frente a la Casa Matriz del banco, y contó con la animación de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes. Uno de los momentos más emotivos lo protagonizó Alan García, niño embajador de esta edición, quien con 12 años compartió su historia y su pasión por la danza.

El baile es lo que me hace feliz, y ahí puedo expresar todo lo que siento. En la Teletón encontré amigos que comparten este mismo gusto. Quiero agradecer el cariño y motivar a todos a colaborar con Teletón este fin de semana, todos los aportes sirven”, dijo tras su presentación.

Revisa también:

ADN

Banco de Chile anunció que dispondrá de cerca de 3.000 puntos presenciales en todo el país, incluyendo sucursales, cajas auxiliares, cajeros automáticos y Voluntarios Móviles, quienes recorrerán lugares de alto flujo con POS y códigos QR para facilitar donaciones digitales. Estos voluntarios no recibirán efectivo, pero entregarán información sobre las oficinas más cercanas.

Para quienes prefieran donar en línea, el banco habilitará su sitio web www.bancochile.cl, la aplicación Mi Banco y el portal Banco en Línea. Además, el Código QR Banco de Chile estará visible durante toda la transmisión televisiva y en sucursales, afiches y cajeros automáticos. Tras cada aporte, los usuarios podrán descargar un diploma virtual para compartir en redes sociales.

La recaudación digital también contará con el apoyo de otros bancos nacionales como BancoEstado, Santander, Bci, Itaú, Scotiabank, entre otros, que se sumaron a la iniciativa para facilitar las donaciones.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad