Este miércoles se juegan los partidos de ida de las semifinales de la Liguilla de Ascenso y Deportes Concepción será el encargado de recibir a uno de los favoritos del mini torneo: Deportes Copiapó, que estuvo a nada de ascender directamente como campeón de la Primera B.

En el marco de este encuentro, Los Tenores de la Tarde conversaron con Patricio Almendra, entrenador del “León de Collao”, quien se refirió al duelo y analizó el gran presente que vive el club, que hace menos de 10 años fue desafiliado del fútbol profesional.

“Va a estar muy lindo el estadio, la hinchada del ”Conce" va a llegar en gran cantidad. Hoy día ya había 16 mil entradas vendidas y seguramente vamos a llenar el estadio. Esperamos completar la fiesta con un triunfo”, comenzó diciendo el DT sobre el encuentro.

“El hincha del ”Conce" es capaz de meter más de 15 mil personas en cualquier partido, como lo hicimos en la época de la desafiliación, haciendo marchas con un montón de gente por las calles de Concepción”, agregó sobre la pasión de los aficionados.

Al ser consultado sobre cómo está el club a nivel dirigencial, afirmó: “Hoy día tienen la posibilidad de disfrutar al equipo gracias a una administración nueva, que ha hecho todo lo posible para que el club esté en el lugar que está. No hay que desmerecer lo que hizo Manuel Suárez, que nos permite estar hoy en día en la Primera B”.

“Hoy en día el club está bien en todas sus áreas. Yo estuve trabajando en el fútbol joven el primer semestre y la verdad es que da gusto estar en el club. Me tocó estar en la mala y hoy el club está en un muy buen pie”, continuó el técnico.

Acerca de su rival en las semifinales, comentó que “Copiapó siempre estuvo entre los primeros tres lugares del torneo. Sabemos que es un rival muy duro, con jugadores que han estado en Primera División y con un técnico muy capacitado como Hernán Caputto. Nosotros tenemos una idea clara, que es jugar bien al fútbol”.

Además, también se refirió a Joaquín Larrivey, goleador del equipo y autor de tres tantos en dos partidos de la Liguilla. “Yo lo coloco a la altura del ”Pelao" Montecinos y de Juan Carlos Almada. La gente lo quiere mucho. Yo me saco el sombrero: es un tremendo profesional, un goleador que nos tiene hoy día en Liguilla”, sentenció Almendra.