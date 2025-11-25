;

Carlos Palacios y Felipe Loyola aparecen entre los diez jugadores más caros del fútbol argentino: estos son sus valores

Los chilenos destacan en un listado con grandes cracks del balompié trasandino.

Javier Catalán

A partir de un par de años atrás, los futbolistas chilenos han sido protagonistas en la Liga Profesional Argentina, llegando a defender a los equipos más grandes de aquel país.

Dos de los que más han destacado al otro lado de la cordillera han sido Carlos Palacios, en Boca Juniors, y Felipe Loyola, en Independiente de Avellaneda.

El nivel de ambos futbolistas ha servido para disparar su precio de mercado y, según un informe del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES Football), los chilenos se encuentran entre los 10 jugadores más caros del fútbol argentino.

La “Joya”, titular indiscutido en los “Xeneizes”, aparece como el tercer jugador más valioso de Argentina, con un valor de transferencia estimado de 12,2 millones de euros, más del doble de lo que pagaron los “Oro y Cielo” para ficharlo desde Colo Colo.

En el caso de Loyola, aparece octavo en la lista, siendo el único jugador de Independiente en el registro. El pase del “Pipe” tiene un precio aproximado de 9,84 millones de euros, convirtiéndose en uno de los futbolistas chilenos que más se ha valorizado en los últimos años.

En el puesto número uno del listado aparece Maher Carrizo, de Vélez Sarsfield, joven argentino que fue figura de su selección en el Mundial Sub 20 jugado en nuestro país en octubre, con un precio de 16 millones de euros.

