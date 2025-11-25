;

Una de ellas ante la U: jugador peruano se convirtió en el más expulsado del mundo en 2025

Carlos Zambrano, de Alianza Lima, rompió un indeseado récord este año.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

El fútbol es un deporte que se juega con 11 jugadores por equipo, por lo que sufrir una expulsión y dejar a tu equipo con uno menos suele ser algo muy perjudicial.

Uno que al parecer no entendió esto es Carlos Zambrano, defensor central de Alianza Lima, conocido por ser un futbolista con muchas tarjetas rojas, pero que este 2025 batió un récord.

Con la última expulsión que recibió este domingo ante el UTC Cajamarca, el exBoca Juniors se convirtió en el jugador con más rojas en lo que va de 2025, con un total de siete.

Una de las tantas veces que el peruano dejó a su equipo con uno menos fue ante Universidad de Chile, en el partido de ida por la Copa Sudamericana, cuando le dio un codazo a Charles Aránguiz.

En total, Zambrano recibió tres tarjetas rojas en el torneo peruano, dos en Copa Libertadores y otras dos en Sudamericana, siendo el jugador con más expulsiones en estas tres competencias.

ADN Radio
