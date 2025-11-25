;

Donald Trump asegura avance decisivo en negociaciones: “La paz entre Rusia y Ucrania está muy cerca”

El renovado impulso diplomático surge en un escenario en el que ambos países muestran señales de agotamiento.

Javiera Rivera

Getty Images

Getty Images / The Washington Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Washington está “muy cerca” de concretar un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, tras casi cuatro años de conflicto.

Durante un evento previo al Día de Acción de Gracias en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense aseguró que las conversaciones han avanzado más rápido en las últimas semanas.

“Lo lograremos. Creo que estamos muy cerca de un acuerdo”, señaló Trump, quien reconoció que esperaba un proceso más sencillo. Según dijo, solo en el último mes ambos países han sufrido la pérdida de cerca de 25.000 soldados.

Tras su discurso, el presidente reforzó su mensaje en redes sociales, afirmando que su equipo ha conseguido “enormes avances” para poner fin a la guerra.

En esa línea, detalló que el plan de paz de 28 puntos, elaborado por Estados Unidos, fue ajustado con aportes de Rusia y Ucrania, y que solo quedan “unos pocos puntos de desacuerdo”.

Para acelerar la negociación, Trump ordenó que su enviado especial, Steve Witkoff, se reúna con Vladimir Putin en Moscú, mientras que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, sostiene conversaciones paralelas con los ucranianos.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt respaldó el optimismo del mandatario y afirmó que los temas pendientes no son “insuperables”, aunque requieren nuevas rondas de diálogo entre las partes.

