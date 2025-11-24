;

Avances clave en el plan de paz para Ucrania: EE.UU. y Kiev reescriben la propuesta que inquieta a Europa

La Casa Blanca y Kiev trabajaron una nueva versión del marco de paz, que promete respetar la soberanía ucraniana pero aún deja temas clave en disputa.

DW

El comandante de las fuerzas conjuntas de Ucrania, Sergiy Nayev, entrega medallas a soldados cerca de la ciudad ucraniana de Kiev.

Este lunes se produjeron avances importantes en las negociaciones para frenar la guerra de Rusia contra Ucrania, según representantes del Gobierno de Estados Unidos, de Ucrania y de Gobiernos de la Unión Europea.

Las conversaciones se centraron en un plan estadounidense de 28 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, cuyo propósito es poner fin a casi cuatro años de conflicto desencadenado por la invasión rusa.

“Hemos hecho enormes progresos y puedo decirles que los puntos que siguen pendientes no son insuperables. Simplemente necesitamos más tiempo”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, a periodistas.

Rustem Umerov, miembro de la delegación ucraniana y a la cabeza del Consejo de Seguridad del país, consideró que esta nueva versión del plan estadounidense refleja “la mayoría de las prioridades clave” de Kiev.

Donald Trump dio inicialmente hasta el 27 de noviembre a su par ucraniano, Volodimir Zelenski, para responder a su propuesta, pero el sábado indicó que este plan no era su “última oferta”.

Rubio también dejó entrever que había cierta flexibilidad respecto al calendario. “Queremos que esto se haga lo más rápido posible. Obviamente, nos gustaría que fuera el jueves”, declaró.

Nueva versión del plan de paz para Ucrania

La versión inicial del documento había sido acogida con satisfacción por el presidente ruso, Vladimir Putin, al retomar varias exigencias de Moscú, como que Ucrania ceda territorio, acepte reducir el tamaño de su ejército y desista de unirse a la OTAN.

Paralelamente, ofrecía garantías de seguridad occidentales a Kiev para prevenir cualquier nuevo ataque ruso.

Pero según un comunicado conjunto de Estados Unidos y Ucrania al término de las discusiones de domingo, los dos países redactaron “una nueva versión, refinada, de un marco (para un acuerdo) de paz”.

En esa nueva versión, Washington y Kiev “reafirmaron que cualquier acuerdo futuro deberá respetar plenamente la soberanía de Ucrania”, según el breve texto divulgado por la Casa Blanca.

La nota indica que “las conversaciones han sido constructivas, centradas en el objetivo y respetuosas, insistiendo en el compromiso común de lograr una paz justa y duradera”.

Zelenski declaró el domingo que está “personalmente” agradecido con Trump, después de que el mandatario estadounidense acusara a Ucrania de ingratitud ante sus esfuerzos por poner fin a la guerra.

“Los líderes ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”, escribió Trump en su red Truth Social.

Zelenski celebra “pasos importantes”, pero reconoce que queda mucho por hacer

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, celebró este lunes los “pasos importantes” que se dieron en la cumbre con Estados Unidos en Ginebra, pero afirmó que aún queda mucho por hacer para detener la guerra con Rusia, que dura ya casi cuatro años.

“En los pasos que hemos coordinado con la parte estadounidense, hemos logrado incluir puntos extremadamente delicados”, declaró Zelenski por videoconferencia durante una charla celebrada en Suecia.

Estos incluyen “la liberación total de todos los prisioneros de guerra ucranianos bajo la fórmula de todos por todos y de los civiles, y el regreso completo de los niños ucranianos secuestrados por Rusia”, indicó.


