Expresidente Bolsonaro comienza a cumplir condena de 27 Años por intento de golpe de Estado

El expresidente de Brasil, Jair Messias Bolsonaro (70 años), ha comenzado a cumplir la condena de 27 años de prisión impuesta por liderar un intento de golpe de Estado. Sin embargo, la reclusión se lleva a cabo en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, y no en una cárcel de máxima seguridad elude, por tanto, ser internado en una cárcel de máxima seguridad o en una prisión militar.].

La decisión de que permanezca en la principal sede policial de Brasilia fue tomada por el juez del caso, presumiblemente en atención a su edad y a su “frágil estado de salud”.

Condiciones de reclusión y antecedentes

Bolsonaro fue trasladado a la sede policial el sábado pasado tras intentar quitarse la tobillera electrónica que vigilaba sus movimientos. El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, no acogió la solicitud de la defensa de permitirle cumplir el castigo en prisión domiciliaria.

Desde el sábado, Bolsonaro permanece en una habitación de unos 12 metros cuadrados que cuenta con una cama, una mesa, televisor y aire acondicionado.

Condición de Reclusión: El expresidente queda recluido en condiciones similares a las dispensadas en 2018 al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Salud: El capitán del Ejército en la reserva padece recurrentes crisis gastrointestinales y de hipo, secuela de la puñalada que sufrió en 2018.

Visitas: En las últimas horas ha recibido visitas de dos de sus hijos y de su esposa, quien le cocina platos caseros.

Condena y marco legal

La sentencia contra Bolsonaro, adoptada por 4-1, lo condenó por cinco delitos:

Intento de golpe de Estado. Intento de abolición democrática del Estado de derecho. Liderar una organización criminal. Daños a bienes públicos y al patrimonio protegido.

La legislación penal brasileña contempla que en un caso grave como el de Bolsonaro, el preso cumpla un 25% de la pena en régimen cerrado (lo que se traduce en seis años) antes de pasar a una semilibertad. Si tuviera que cumplir toda la pena, saldría de prisión con casi 100 años.

Firmeza institucional y presión externa

Las instituciones brasileñas mostraron “enorme firmeza” ante la “formidable presión” del presidente Donald Trump.

El exmandatario estaba inhabilitado desde 2023 para concurrir a las elecciones y, desde agosto pasado, en prisión domiciliaria con veto de usar redes sociales. Sus hijos y su partido fracasaron, por el momento, en su intento de impulsar en el Congreso una ley de amnistía o una reducción de pena.

Es la tercera vez en la actual etapa democrática que un presidente brasileño es encarcelado, después de Lula (cuyas condenas fueron anuladas) y Fernando Collor de Mello.