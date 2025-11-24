Fundación israelí pone fin a sus actividades en Gaza tras críticas de la ONU

La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), un programa de asistencia alimentaria respaldado por Estados Unidos e Israel, anunció este lunes el cierre definitivo de sus operaciones en la Franja de Gaza.

La organización comenzó a operar a finales de mayo, en medio de un bloqueo humanitario total impuesto por Israel, y afirma haber entregado más de 187 millones de comidas gratuitas durante su despliegue.

El proyecto, creado como un mecanismo alternativo para canalizar ayuda directa a civiles, estuvo desde el inicio bajo intenso escrutinio internacional.

Incluso, diversas agencias de la ONU cuestionaron su funcionamiento y denunciaron graves incidentes que ocurrieron alrededor de los puntos de reparto.

Según la Oficina de Derechos Humanos del organismo, más de 1.000 palestinos murieron en estampidas y episodios de violencia mientras intentaban acceder a los centros de distribución.

Pese a las críticas, la Fundación defendió su rol en el enclave:

“Estamos orgullosos de haber sido la única operación de ayuda capaz de proporcionar comidas gratuitas de manera fiable y segura directamente al pueblo palestino de Gaza, a gran escala y sin desvíos”, declaró su director, John Acree.

La organización no detalló qué ocurrirá con la infraestructura ni con los equipos empleados en la misión, mientras la situación humanitaria en Gaza sigue siendo catalogada por Naciones Unidas como “desesperada”.

Getty Images / EYAD BABA Ampliar

Getty Images / EYAD BABA Ampliar