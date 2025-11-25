Piden expulsión de Eduardo Frei Ruiz-Tagle de la DC tras reunión con José Antonio Kast

Condenan a Eduardo Frei por deuda con el Banco de Chile

Una nueva ofensiva se ha iniciado contra el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle por parte de militantes de la Democracia Cristiana (DC), esta vez para solicitar su expulsión de la colectividad. Los militantes Rodolfo Seguel (exdiputado) y Juan Manuel Sepúlveda decidieron sumar como nuevo antecedente la reciente reunión de Frei con el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast.

La solicitud de expulsión se fundamenta en que el expresidente, al reunirse con Kast, contraviene el apoyo institucional de la DC a la candidatura de Jeannette Jara (Partido Comunista) a La Moneda.

Acusación por quiebre de estatutos

En el documento enviado al tribunal supremo del partido, Seguel y Sepúlveda argumentaron que Frei viene actuando de manera “grave e incomprensible”, violando lo preceptuado en los estatutos de la DC.

La acusación se centra en la reunión sostenida el lunes 24 de noviembre de 2025, donde Frei “le expresó públicamente su coincidencia al programa de gobierno de dicho candidato [Kast], contraviniendo nuevamente los acuerdos por la junta nacional del partido”.

Los militantes piden que se proceda a sancionar con la expulsión al expresidente por haber infringido el deber de “actuar de conformidad con los principios, estatutos, reglamentos internos” de la colectividad.

El primer antecedente y reunión directiva

Esta nueva ofensiva se suma a una denuncia anterior presentada el 4 de septiembre de 2024, cuando Seguel y Sepúlveda acusaron a Frei ante el tribunal supremo por respaldar públicamente al candidato independiente Jaime Bertín, quien disputaba en ese entonces la alcaldía de Osorno.

Desde esa fecha, el tribunal no había tomado acciones respecto al exmandatario, quien se ha opuesto en más de una ocasión a las decisiones del partido.

La directiva de la DC, encabezada por el senador Francisco Huenchumilla, sostendrá una reunión este miércoles para abordar la conducta de Frei.