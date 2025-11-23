;

Fechas definidas: cuándo y a qué hora se jugarán las semifinales de la Liguilla de Ascenso

La semana entrante quedarán definidos los dos equipos que disputarán el cupo en la Primera División.

Carlos Madariaga

Este domingo se completaron los cuatro equipos que clasificaron a las semifinales de la Liguilla de Ascenso.

Deportes Concepción dio cuenta de Deportes Antofagasta para citarse con el segundo de la fase regular, Deportes Copiapó.

En tanto, Cobreloa superó por penales a Santiago Wanderers y se medirán con San Marcos de Arica, que despachó a Rangers.

La ANFP oficializó los horarios para la disputa de las llaves de semifinales, con la ida el miércoles 26 de noviembre y la vuelta el domingo 30.

Ida | Miércoles 26 de noviembre

18:00 hrs | San Marcos de Arica vs. Cobreloa | Carlos Dittborn

20:30 hrs | Deportes Concepción vs. Deportes Copiapó | Ester Roa Rebolledo

Vuelta | Domingo 30 de noviembre

20:30 hrs | Deportes Copiapó vs. Deportes Concepción | Luis Valenzuela Hermosilla

20:30 hrs | Cobreloa vs. San Marcos de Arica | Zorros del Desierto

