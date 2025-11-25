Amargo debut para los locales: solo un chileno superó la primera ronda del Challenger de Temuco

Este martes arrancó el cuadro principal del Challenger de Temuco, con resultados decepcionantes para los tenistas chilenos.

Pese a jugar de local, solo uno de los tres representantes nacionales avanzó de ronda en el torneo disputado en las canchas del Parque Estadio Municipal Germán Becker.

El único capaz de superar a su rival fue Daniel Núñez (825°), quien venció en tres sets al brasileño Wilson Leite (809°) por 3-6, 6-1 y 6-2. En los octavos de final deberá enfrentarse al argentino Federico Gómez (250°).

En el caso de Benjamín Torrealba (901°), no pudo superar al trasandino y cuarto favorito del cuadro, Facundo Díaz (221°), quien lo despachó con facilidad en dos parciales de 2-6 y 1-6.

La misma suerte corrió Diego Jarry Fillol, hermano de Nicolás, quien venía avanzando desde la qualy, pero que en la ronda de los 32 mejores cayó ante el boliviano Juan Carlos Prado (217°) en sets corridos de 4-6 y 6-7.

A pesar de la derrota, el joven de 22 años, perteneciente a una reconocida familia de tenistas, dio un paso tremendo en su carrera al sumar sus primeros puntos ATP, por lo que en la próxima actualización del ranking aparecerá cercano al puesto 1.400.