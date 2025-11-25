;

Amargo debut para los locales: solo un chileno superó la primera ronda del Challenger de Temuco

Diego Jarry Fillol, hermano de Nicolás, llegó al cuadro principal desde la Qualy y sumó sus primeros puntos ATP, pero no superó los dieciseisavos de final.

Javier Catalán

Amargo debut para los locales: solo un chileno superó la primera ronda del Challenger de Temuco

Este martes arrancó el cuadro principal del Challenger de Temuco, con resultados decepcionantes para los tenistas chilenos.

Pese a jugar de local, solo uno de los tres representantes nacionales avanzó de ronda en el torneo disputado en las canchas del Parque Estadio Municipal Germán Becker.

El único capaz de superar a su rival fue Daniel Núñez (825°), quien venció en tres sets al brasileño Wilson Leite (809°) por 3-6, 6-1 y 6-2. En los octavos de final deberá enfrentarse al argentino Federico Gómez (250°).

Revisa también:

ADN

En el caso de Benjamín Torrealba (901°), no pudo superar al trasandino y cuarto favorito del cuadro, Facundo Díaz (221°), quien lo despachó con facilidad en dos parciales de 2-6 y 1-6.

La misma suerte corrió Diego Jarry Fillol, hermano de Nicolás, quien venía avanzando desde la qualy, pero que en la ronda de los 32 mejores cayó ante el boliviano Juan Carlos Prado (217°) en sets corridos de 4-6 y 6-7.

A pesar de la derrota, el joven de 22 años, perteneciente a una reconocida familia de tenistas, dio un paso tremendo en su carrera al sumar sus primeros puntos ATP, por lo que en la próxima actualización del ranking aparecerá cercano al puesto 1.400.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad