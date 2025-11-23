;

VIDEO. Italia se hace fuerte en casa para sumar su tricampeonato en Copa Davis

Pese a no contar con Jannik Sinner, volvieron a ganar la “Ensaladera de Plata” tras imponerse a España.

Carlos Madariaga

Italia se hace fuerte en casa para sumar su tricampeonato en Copa Davis

Italia se hace fuerte en casa para sumar su tricampeonato en Copa Davis / TIZIANA FABI

Italia sigue gozando de buena salud en el mundo del tenis y este domingo se consagró como el campeón de la Copa Davis por tercer año consecutivo al imponerse a España en la definición.

Fue un duelo particular, tomando en cuenta que ninguno de los finalistas contó con sus mejores cartas, pues ni Jannik Sinner ni Carlos Alcaraz se sumaron a sus respectivos planteles,

En Bologna, Matteo Berrettini dio el primer golpe al vencer 6/3 y 6/4 a Pablo Carreño Busta.

El héroe de Italia fue Flavio Cobolli, que remontó la desventaja inicial para imponerse a Jaume Munar por parciales de 1/6, 7/6 y 7/5.

Con el 2-0, el dobles ya no se hizo necesario y el elenco local concretó otro trofeo de Copa Davis, consolidando a esta generación como la más exitosa en la historia del tenis de su país, considerando que la única “Ensaladera de Plata” que habían obtenido la lograron en 1976, luego de derrotar en la final a Chile.

