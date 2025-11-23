;

Sin perder un set: Oleksandra Oliynykova se consagra campeona del LP Open

La ucraniana aseguró su ingreso al top 100 tras ganar el torneo WTA en Colina.

Carlos Madariaga

Sin perder un set: Oleksandra Oliynykova se consagra campeona del LP Open

Sin perder un set: Oleksandra Oliynykova se consagra campeona del LP Open / Instagram @matiascaptura

Este domingo se resolvió a la campeona del LP Open, el máximo trofeo del tenis femenino en Chile y que es parte del circuito WTA.

Al respecto, la ucraniana Oleksandra Oliynykova se consagró como la campeona, refrendando su presente como quinta sembrada del cuadro.

En un intenso duelo que se extendió por casi dos horas de juego, la europea se impuso a la francesa Leolia Jeanjean por 7/5 y 6/2.

Con esta victoria, Oleksandra Oliynykova ya figura en la casilla 95 del live ranking, rompiendo una marca importante en su carrera en la comuna de Colina, donde además no perdió un solo set en toda la semana.

En Colina, la ucraniana levantó su séptimo título de la temporada 2025, consolidando la mejor campaña de su carrera profesional. Además, alcanza su tercer trofeo WTA 125, sumándose a los obtenidos este año en Tolentino (Italia) y Tucumán (Argentina), siendo este último parte del tour sudamericano junto al torneo de Colina.

En el cuadro de dobles, el título quedó en manos de Sara Sorribes (España) y María Lourdes Carlé (Argentina), quienes derrotaron en la final a Leolia Jeanjean (Francia) y Valeriya Strakhova (Ucrania) por 6-2 y 6-4.

