Jarry y la chance de jugar Copa Davis ante Djokovic: “Prefiero que no venga” / Agencia Getty

Este domingo se sortearon los cruces para las Qualifiers de la Copa Davis 2026, donde Chile quedó emparejado con Serbia para la primera ronda.

El elenco nacional podrá jugar la llave como local, lo que fue valorado por Nicolás Jarry, en el marco de una clínica deportiva para niños en su rol de embajador del área Personal Bank de Itaú.

“Uno puede compararlo con las otras posibilidades y nos tocó el sembrado más bajo, eso es positivo. Lo mejor del sorteo es que vamos a jugar en Chile, se sabe la importancia de jugar en casa o jugar fuera”, comentó a los medios de comunicación, sin ahondar demasiado en la polémica por Alejandro Tabilo y su inscripción para jugar un torneo de exhibición esa misma semana.

“Lo importante es que podamos estar todos disponibles para jugar. Hay que tratar de llegar lo mejor posible”, destacó Nicolás Jarry, quien también abordó el hecho de que eventualmente Novak Djokovic pudiera venir a jugar la serie de Copa Davis en Chile.

“Es mejor que no venga y que ganemos. Prefiero que no venga y ganar la serie”, recalcó el hoy 121 del mundo.