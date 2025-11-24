El Manchester United sigue sin despertar en la Premier League y hoy volvió a caer, esta vez ante el Everton, pese a contar con un jugador de más durante casi todo el partido por una insólita expulsión.

Cuando apenas iban 13 minutos de partido, Idrissa Gana Gueye se molestó con su compañero de equipo Michael Keane, lo que terminó con ambos jugadores encarándose y con el africano propinándole un manotazo en la cara al defensor.

El árbitro, que vio la jugada desde cerca, no dudó en acercarse a la trifulca y expulsar al jugador por agredir a un miembro de su propio equipo, ante la mirada confusa de todos en Old Trafford.

Pese a quedarse con 10 futbolistas apenas comenzado el encuentro, los “Toffees” consiguieron marcar el único gol del partido con un zapatazo de Kiernan Dewsbury-Hall (29′) y derrotaron al Manchester United en su propia casa.

Los dirigidos por Rubén Amorim siguen sin levantar cabeza en la Premier League y, con 12 jornadas disputadas, apenas suman 18 puntos, manteniéndose en la décima posición de la tabla, fuera de puestos de copas internacionales, pese a que esta temporada tampoco compiten a nivel europeo.