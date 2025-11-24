Sevilla, con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez entrando desde el banco de suplentes, sufrió un duro traspié este lunes al caer por 2-1 en su visita al Espanyol por la jornada 13 de La Liga de España.

A diferencia del tocopillano, que volvió a las convocatorias tras una larga lesión, el lateral chileno disputó todo el partido y se alzó como uno de los protagonistas del cuadro andaluz. Incluso, tuvo una inmejorable opción para abrir el marcador en el RCDE Stadium.

Al minuto 35, el formado en Colo Colo recibió el balón adentro del área tras una asistencia de Chidera Ejuke y, sin marca, definió con un potente zurdazo. Sin embargo, el portero Marko Dmitrović respondió con una notable atajada y desvió la pelota con su pierna izquierda para ahogar el grito de gol de Suazo.

Para mala fortuna de los nacionales, la apertura del marcador llegó en el inicio del complemento. Al minuto 48, Pere Milla conectó un centro de Tyrhys Dolan en el vértice del área chica y con un certero cabezazo se encargó de convertir el 1-0.

EL QUE SE FUE A SEVILLA... ¡PERDIÓ A MILLA!



El delantero apareció de cabeza tras el buen centro de Dolan y puso el 1-0 para Espanyol. #LaLigaEnDSPORTS#EspanyolSevilla pic.twitter.com/y603p7A01J — DSPORTS (@DSports) November 24, 2025

Durante el compromiso, el equipo de Matías Almeyda sufrió las lesiones de Adnan Januzaj y Rubén Vargas, lo que obligó al técnico argentino a realizar dos cambios. Aun así, envío a Alexis Sánchez a la cancha en los 70′ para reemplazar a Peque Fernández.

El goleador histórico de La Roja, que no jugaba hace exactamente un mes, se desempeñó como una especie de mediapunta, buscando generar desequilibrio en el ataque. Aunque se mostró bastante activo en la construcción del juego, no logró llegar con peligro al área rival y completó un correcto regreso a las canchas.

En los minutos finales, Roberto Fernández (84’) se encargó de marcar el 2-0 para los locales. El descuento de la visita fue obra de Marcão (86′), con asistencia de Gabriel Suazo, aunque el tanto resultó insuficiente para evitar la derrota.

¡RÁPIDA REACCIÓN DE SEVILLA!



Marcão cabeceó en el primer palo y el uruguayo Cabrera, en un intento por despejar, la metió en su propio arco. #LaLigaEnDSPORTS#EspanyolSevilla pic.twitter.com/fmqaHyxMTX — DSPORTS (@DSports) November 24, 2025

Con este resultado, Sevilla desperdició la opción de acercarse a puestos de clasificación a copas europeas y se mantuvo en el 11° lugar con 16 puntos. En tanto, Espanyol escaló a la sexta posición de la tabla con 21 unidades.

El próximo desafío del equipo de Sánchez y Suazo será nada más ni nada menos que el derbi ante el Real Betis de Manuel Pellegrini, programado para el domingo 30 de noviembre a las 12:15 horas de Chile en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.