VIDEO. ¡Sorpresa en Anfield! Nottingham Forest golea al Liverpool y hunde al campeón vigente de la Premier League

Por su parte, los ‘Reds’ siguen luchando por subir de la mitad de tabla.

José Campillay

El fútbol no se detiene y se retomó la acción de clubes al más alto nivel, incluyendo el regreso de la liga inglesa, considerada una de las mejores del mundo.

Bajo este contexto, la mañana de este sábado 22 de noviembre el Liverpool recibió al Nottingham Forest por la doceava fecha de la Premier League en Anfield.

Ambos llegaban al cruce en escenarios opuestos, pero los ‘Trees’ se hicieron fuertes y dieron la sorpresa como visitantes quedándose con una sólida victoria por 3-0.

La apertura de la cuenta llegó a los 33 minutos de juego en los pies de Murillo, quien recibió una pelota que cayó libre tras un tiro de esquina al área y pateó un zurdazo potente ante la floja reacción de los defensas.

Apenas iniciando el segundo tiempo, a los 46′, Nicolò Savona dio el segundo golpe rematando libre con el arco de frente y libre de marca tras un pase rasante, al medio y atrás de Neco Williams.

El tercero, para cerrar la goleada, llegó a los 78 minutos en los pies de Morgan Gibbs-White, que cazó un rebote que dejó el arquero y definió de primera a la altura del punto penal con un zurdazo cruzado.

De esta manera, un sorprendido y mermado Liverpool quedó onceavo en la tabla con 18 puntos, mientras que el Nottingham Forest se ubica 16º con 12 unidades.

