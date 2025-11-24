;

A pensar en 2026: los equipos que ya no se juegan nada en el Campeonato Nacional a dos fechas del final

Con seis puntos en disputa, dos clubes no competirán por nada más que el orgullo deportivo.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO

FOTO: DANIEL PINO/AGENCIAUNO / Daniel Pino/AgenciaUno

Este lunes se cierra la fecha 28 del Campeonato Nacional con el partido entre Ñublense y Huachipato en Chillán, aunque para dos equipos el torneo ya haya terminado.

Precisamente, los “Diablos Rojos” son uno de los clubes que, a falta de dos fechas para el final de la Liga de Primera, ya no pelea por nada: ni ser campeones, ni entrar a copas internacionales, ni luchar por la permanencia.

Con 30 puntos, y por más que triunfe hoy ante los “acereros”, Ñublense no tiene ninguna posibilidad de alcanzar a Cobresal y Colo Colo, quienes marcan la zona de clasificación a Copa Sudamericana; y, por la parte baja, nunca estuvieron cerca de los puestos de descenso a la Primera B.

Revisa también:

ADN

Misma situación vive Unión La Calera, que pese a caer goleado ante Colo Colo este domingo, ya puede dejar de preocuparse por mantener la categoría, algo que venía generando ruido en fechas anteriores.

Esto, porque con la derrota de Unión Española ante Deportes Limache del pasado viernes, oficialmente ya no pueden descender, ya que se distancian por 8 puntos de los “hispanos” y Deportes Iquique, con solo 6 unidades por disputar.

De todas formas, ambos clubes pueden ser clave en la recta final del torneo, puesto que se enfrentarán a equipos que siguen en lucha por diferentes objetivos.

Ñublense deberá enfrentarse a Audax Italiano y Cobresal, ambos metidos en la pelea por los cupos a Copa Sudamericana. Por su parte, Unión La Calera se medirá primero con Deportes Limache, que quiere sellar su permanencia en Primera División, y cerrará ante Universidad Católica, que pelea mano a mano con la U el “Chile 2”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad