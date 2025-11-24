A pensar en 2026: los equipos que ya no se juegan nada en el Campeonato Nacional a dos fechas del final

Este lunes se cierra la fecha 28 del Campeonato Nacional con el partido entre Ñublense y Huachipato en Chillán, aunque para dos equipos el torneo ya haya terminado.

Precisamente, los “Diablos Rojos” son uno de los clubes que, a falta de dos fechas para el final de la Liga de Primera, ya no pelea por nada: ni ser campeones, ni entrar a copas internacionales, ni luchar por la permanencia.

Con 30 puntos, y por más que triunfe hoy ante los “acereros”, Ñublense no tiene ninguna posibilidad de alcanzar a Cobresal y Colo Colo, quienes marcan la zona de clasificación a Copa Sudamericana; y, por la parte baja, nunca estuvieron cerca de los puestos de descenso a la Primera B.

Misma situación vive Unión La Calera, que pese a caer goleado ante Colo Colo este domingo, ya puede dejar de preocuparse por mantener la categoría, algo que venía generando ruido en fechas anteriores.

Esto, porque con la derrota de Unión Española ante Deportes Limache del pasado viernes, oficialmente ya no pueden descender, ya que se distancian por 8 puntos de los “hispanos” y Deportes Iquique, con solo 6 unidades por disputar.

De todas formas, ambos clubes pueden ser clave en la recta final del torneo, puesto que se enfrentarán a equipos que siguen en lucha por diferentes objetivos.

Ñublense deberá enfrentarse a Audax Italiano y Cobresal, ambos metidos en la pelea por los cupos a Copa Sudamericana. Por su parte, Unión La Calera se medirá primero con Deportes Limache, que quiere sellar su permanencia en Primera División, y cerrará ante Universidad Católica, que pelea mano a mano con la U el “Chile 2”.