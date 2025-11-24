Primer Plano emitió una entrevista exclusiva con Alexander Israel, quien aseguró ser el “hijo oculto” del comentarista deportivo Mauricio Israel. Con 25 años, el joven rompió el silencio y relató episodios que marcaron su vida, acusando abandono y falta de apoyo económico.

Alexander explicó que su madre, corredora de seguros, mantuvo una relación de dos años con el rostro televisivo mientras él estaba casado con Carola Brethauer. “Yo tengo entendido que nací producto de una infidelidad”, afirmó.

El joven contó que cuando él nació, “Mauricio me negó, o sea, negó la posibilidad de que fuera yo su hijo. Hubo un ADN y en el año 2001 él me reconoció como su hijo, y me dio su apellido, y de ahí, hasta el año en que él se fue del país, abandonó Chile, él le enviaba dinero a mi mamá”.

“Cuando Mauricio abandonó el país tuvimos que vivir de allegados a La Pintana, que era la casa de mis abuelos maternos (...) Vivíamos hacinados, vivíamos con muy poco (…) Eso fue desde los 8 años, es decir cuando él había abandonado el país y, por lo tanto, había dejado de darle ayuda económica a mi mamá, hasta que yo me fui a vivir solo a los 19”, añadió.

Tras ello, el estudiante universitario reveló: “Mi mamá decidió no meterme al colegio, porque antes, cuando yo tenía cuatro años, me habían diagnosticado el TEA, que es el trastorno de espectro autista. Yo tuve un retraso en adquirir algunos hitos de desarrollo”.

“Producto del hacinamiento y producto del aislamiento, yo básicamente viví mi vida encerrada y me perdí mi infancia y mi adolescencia (...) De los 14 hasta los 19 años durmiendo en un sofá de dos cuerpos, cosa que me trajo secuelas físicas, que yo tengo costocondritis que es un dolor permanente en la espalda”, complementó.

Sobre la pensión alimenticia, señaló: “Ha habido momentos donde yo no he tenido qué comer”. Alexander, desde que tiene memoria, nunca se ha visto con su padre, solo han tenido algunas llamadas telefónicas.

Más adelante, a través de documentos a los que accedió Primer Plano, se mostró que las veces que Mauricio Israel pagó la pensión alimenticia, siempre fue menor a la cifra estipulada legalmente, que es de 211.600 pesos, transfiriendo él en vez 150.000 pesos. “Este mes no me lo ha pagado”, aseveró Alexander.

La reacción de Mauricio Israel ante la entrevista de su “hijo oculto”

Consultado por el programa de Chilevisión, Mauricio Israel respondió: “Nunca ha estado oculto, es un hijo que está reconocido y al que se le entregó, tal como ustedes lo pudieron ver, apoyo durante tantos años”.

Ante la insistencia de la periodista, quien le señaló que sus exesposas y su propia hija no sabían de Alexander Israel, él replicó: “Yo la verdad es que quiero ver el contexto de la nota y quiero saber qué es lo que dijo él, que tiene todo el derecho a los 25 años de hablar”, concluyendo: “Después voy a hablar, pero, como te digo, nunca ha sido un hijo oculto (…) No tengo nada que esconder”.