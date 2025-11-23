;

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier celebran la graduación de su hijo con emotivas imágenes

Guillermo, de 18 años, finalizó cuarto medio acompañado por sus padres, quienes compartieron tiernos mensajes en redes sociales.

Verónica Villalobos

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier celebran la graduación de su hijo con emotivas imágenes

Santiago

Karen Bejarano y Juan Pedro Verdier, quienes a comienzos de año anunciaron el fin de su matrimonio y meses después confirmaron su reconciliación, se reencontraron en un hito especial para su familia: la graduación de su hijo Guillermo. El joven de 18 años culminó su etapa escolar en una ceremonia a la que asistió junto a ambos padres.

La pareja dio a conocer el momento a través de sus cuentas de Instagram, donde compartieron fotografías del evento. “Se graduó mi cachorro. Te amo con todo el corazón. El resto de lo que tengo que decir, es solo para ti”, escribió la cantante en su publicación, acompañando las imágenes del adolescente. Verdier también dedicó palabras a su hijo: “Se graduó el más crack. Felicidades hijo, te amo mucho y estoy muy orgulloso de ti”.

La presencia conjunta de ambos padres marcó un nuevo capítulo tras su proceso de reconciliación, que se produjo luego de la participación de Verdier en un reality de Canal 13. El hito familiar se convirtió en una muestra pública del momento que vive la familia, celebrando un logro académico en medio de un año lleno de cambios.

