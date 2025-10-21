;

VIDEO. “Ten cuidado con quién te estás metiendo”: Filtran agresivo audio de Mauricio Israel contra su expareja Marisol Gálvez

Además, en el registro el comunicador trató a la madre de su hija de “imbécil” y “cobarde”.

Alejandro Basulto

Mauricio Israel vuelve a estar en el centro de la controversia tras la difusión de un audio donde se le escucha amenazando a su expareja, Marisol Gálvez.

La grabación fue presentada en Que te lo digo y, según se indicó, habría formado parte de las pruebas que la Fiscalía utilizó para dictar una orden de alejamiento en su contra.

En el registro, se oye al comunicador dirigirse con duros términos hacia la madre de su hija: “A quién le vienes a hablar de faltar el respeto, imbécil. Cuando no eres capaz de contestar el teléfono, cobarde. Y pones a un animal que no da la cara, que no da el nombre, a insultarme con insultos antisemitas. ¿Qué te has creído? Y me saca la madre”.

ADN

“Yo, por decirte estúpida, que es lo que eres nomás. Ten cuidado, Marisol, ten cuidado con quién te estás metiendo. ¿Y sabes qué más? Sigue buscándome, sigue buscando a la Paola (su actual pareja) que nos vas a encontrar”, añadió.

Sergio Rojas, en el espacio de farándula, señaló además que Paola, actual pareja del periodista, habría intimidado a Sara, la hija del rostro de Tevex y Marisol Gálvez, cuando la joven aún era menor de edad, diciéndole que no le pidiera cosas a su padre, y todo con palabras de fuerte calibre.

Cabe recordar que en los últimos días tanto su expareja como su hija han hecho declaraciones públicas. Sara comentó en Primer Plano que no ve a su padre desde la pandemia y que ni siquiera se hizo presente para su operación al corazón, mientras que Marisol Gálvez lo acusó de abandono, infidelidad y de dejar deudas pendientes.

Escucha acá el audio desde el minuto 1:38:51

